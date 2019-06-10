雲端最有錢／上班族倍速加薪法　用50萬滾出1600萬

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高學歷等於更好的賺錢能力? 出身台大會計，財金雙主修的學霸丁彥鈞或許不這麼認為，因為學的是文科，一出社會就進入低薪高工時的迴圈，就連台大的高材生都無法逃脫。但是好勝心強的丁彥鈞，一開始打7份工，放棄自己的休閒玩樂時間，再加上學以致用，用會計及財金專業，看財報、選好股，30歲出頭的年紀，他已經累積出1600萬的資產，成為專職的投資人，誰說書中不是自有黃金屋呢?

另外一位生活投資達人阿格力(許凱迪)，有天上學途中，摩托車破胎，氣餒之餘，看到修車師傅拿「正新」輪胎出來換，原來這是台灣輪胎品牌首選，網路上討論聲不斷，很多人都在用，表示這公司會賺，於是他抱著沒啥好輸的心態，進場買正新股票，不到一年就賺16%。不聽明牌、不靠線圖，只憑生活經驗，他還有一個理論就是「誰賺走我的錢，我就買這家公司股票把錢賺回來」的信念，用每天的購物經驗來選股，秉持好股票都在大賣場的原則，自創購物車選股法，只花兩年多的時間，投資報酬率就從負50%%變成超過30%! 不要以為他們的投資都是從大錢開始，原來只要一杯星巴克的錢，你也可以像他們一樣，提早實現財富自由。需要搶救低薪的上班族同胞們，不要錯過雲端最有錢第35集節目喔!!

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。