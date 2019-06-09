影／郭董重申無雙重國籍　痛批「黑郭總部」又在「黑郭」了

記者周康玉／台北報導

國民黨總統參選人郭台銘今（9）日準備了5000個香包，在台北市信義區香榭大道發給民眾。在發香包現場，郭董重申自己不僅沒有雙重國籍，住美國11年了，連綠卡都沒申請，他直言，「黑郭總部」又在「黑郭」了。

郭台銘在發香包前接受聯訪，對於雙重國籍及入籍新加坡傳言斥之以鼻。郭董表示，他在美國住了11年，連綠卡都沒有申請。一切都可以請你們去查，新加坡更遙遠。他直言，黑郭總部又開始黑郭了，你們可以去查，真金不怕火煉。

針對總統府流出一段錄音，指出國軍跟國民黨比較親，以前都跟民進黨不親的說法，郭台銘表示，他自己是中華民國空軍預官22期，曾經保衛過金門，也在清泉崗服役了兩年。他拿過槍、挨過砲，了解甚麼叫戰爭，什麼叫國軍，國軍的信念只有一條，誓死保衛中華民國。

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另外針對國民黨內部要擬定公約，就算初選輸了，也不能脫黨參選。

對此，郭台銘表示，他認為制度很重要，國民黨應該主動建立一套制度，候選人起跑之前，把制度講在前面。郭台銘也批民進黨是邊做邊改制度，然後誰當權就是對他有利的。

郭台銘表示，他下周二就要參加開會，經過中常會的開會，來把制度訂定，然後大家一定會遵守制度。這中間所有的公約，都是制度中的一條，每個候選人都要同意，這個不是對某一個候選人，是對所有黨內候選人一致的公約，大家都必須遵守。

▼郭台銘香堤大道廣場發香包。（圖／記者邱顯燁攝）

▼郭台銘在香榭大道發香包。（影／記者張榮恩攝）