影／郭董發香包遭大媽強吻、擁抱　隨扈後方護衛也擋不住

▲郭董遭大媽強吻。（影／記者張榮恩攝）

記者周康玉／台北報導

國民黨總統參選人郭台銘今（9）日在台北市信義區香榭大道發香包，現場民眾大排長龍，輪到一名婦人時，不僅要求兩人合比愛心手勢，隨後趁機突襲親吻郭董臉頰，一度遭後方隨扈阻止。

郭台銘今日下午五點來到台北市信義區香榭大道，準備了5000個香包要發給民眾，現場民眾大排長龍，從香榭大道上的新光三越的A9和A8館之間的廣場開始排隊，一路排到松高路，初步估計，排隊民眾約達上千人。

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輪到一名婦女時，疑似女粉絲，她特別要郭董用手跟她合比愛心，郭董應她要求，用他的左手和女粉絲的右手比愛心。不料，這名女粉絲趁著兩人比愛心時，突襲親吻郭董臉頰，不僅讓在場工作人員嚇傻，後方隨扈更立刻要制止，所幸親吻時間只有短短幾秒鐘，郭董態度也大方自若，沒有讓現場尷尬，才讓隨扈沒有馬上將女粉絲拉開。

今日活動自5點15分開始，因為排隊民眾踴躍，一直到快要七點才發完，現場不時有民眾喊「郭台銘凍蒜」，甚至有人喊「郭台銘救台灣」的口號。

▼郭台銘香堤大道廣場發香包。（圖／記者邱顯燁攝）

除了熱情的女粉絲，也有比較冷靜的女粉絲。一名張姓家庭主婦在排隊行列中，等到她領取香包時，她當場捐出100元。這名張姓婦人表示，因為她覺得郭台銘平常有在捐款和做善事，這些善行她都看在眼哩，覺得郭董是目前國民黨的總統參選人當中，最理想的人選。張姓婦人表示，要苦人所苦，就算小老百姓能付出的有限，捐100元除了呼應當初郭台銘所提倡的象徵性捐款，同時也算是盡一己之力做善事。

▼張姓婦人現場捐100元。（圖／記者邱顯燁攝）