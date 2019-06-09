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影／郭媽媽陪同發送果凍財神包　郭台銘：與韓國瑜只有合作才會贏

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▲郭台銘香堤大道廣場發香包。（圖／記者邱顯燁攝）

財經中心／台北報導

高雄市長韓國瑜昨(8)日在花蓮造勢成功，鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今(9)日表示，國民黨初選都是黨內同志，對同志競爭就是各憑本事，讓全國選民分清楚，對國家未來那個最好，選民自有判斷，「我跟韓市長只有合作才會贏得選舉，我會努力，但各有不同的作法。」

郭台銘今天下午五點多，趁端午連假最後一天，從住家走路推著母親初永真到家裡附近的台北市信義區香堤大道廣場，發放「果凍財神包」香包，沿路有許多郭粉要求拍照，郭董來者不拒，大方的與民眾合照留影。現場也有許多民眾排隊等著領取香包，並且高喊「郭董加油、當選」，讓郭董心情大好。

請繼續往下閱讀...

郭台銘受訪時表示，他每個禮拜天下午只要人在台灣，傍晚五點到七點都會全家出來逛逛吃飯，今天也不例外，所以發完果凍財神包後，就陪陪家人一起吃飯。果凍財神包是從台北開始發送，之後還會繼續發下去。

針對韓國瑜花蓮造勢成功，郭台銘表示，國民黨初選都是黨內同志，對同志競爭就是各憑本事，讓全國選民分清楚，對國家未來那個最好，選民自有判斷，「我跟韓市長只有合作才會贏得選舉，我會努力，但各有不同的作法。」

郭台銘強調，國民黨現在有提出很多新的初選辦法規定，這部分要到周二(11日)所有參選人見面時提出來討論。至於是否大家都能接受，要到11號才能知道。他說，建立制度很重要，把制度講在前面，不要像民進黨一樣邊做邊改制度。國民黨要跟民進黨不一樣，就必須先把制度建立好。只要經中常會開會把制度訂的完美，不是對某個候選人，我們都會遵守。

郭台銘香堤大道廣場發香包。（圖／記者邱顯燁攝）

▲▼郭台銘香堤大道廣場發香包。（圖／記者邱顯燁攝）

▲▼郭台銘香堤大道廣場發香包。（圖／記者邱顯燁攝）

▲▼郭台銘香堤大道廣場發香包。（圖／記者邱顯燁攝）

▲▼郭台銘西門町發放果凍財神包。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：鴻海,郭台銘,國民黨,總統,香包,果凍財神包

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