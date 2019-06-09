郭台銘再批蔡英文　一手撒錢一手踐踏軍公教尊嚴

▲郭台銘在粉絲團上貼上了一張自己曾在金門服役、著軍服的照片。（圖／翻攝自郭台銘臉書粉絲團）

財經中心／綜合報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今（9）日在臉書上再發文指出，總統蔡英文用年金改革汙名化軍公教，用破產及用下一代的錢等理由去剝奪軍公教的尊嚴；但在另一方面，卻又大撒錢搞出八千多億的前瞻計畫，這無疑是「一手撒錢一手踐踏軍公教尊嚴」。

郭台銘在臉書上表示，蔡英文任內用年金改革汙名化軍公教，讓政府違反信賴保護原則，一手用破產及用下一代的錢等理由去剝奪軍公教的尊嚴，但另一手卻大撒錢搞出八千多億的前瞻計畫。

請繼續往下閱讀...

郭台銘並指出，從蔡英文的發言終於明白她為什麼要這樣做，因為蔡要「過河拆橋」，把曾經為國付出血汗的人跟國民黨畫上等號，蔡是用消滅政敵的方式在對待他們，其心可誅。

會有如此的看法，是因為郭台銘今天看見蔡英文說國軍「過去都和國民黨在一起」、「和民進黨不親」，她執政後用二、三年和軍方溝通、合作，現在他們（軍隊）已經和「我們」一樣同心，一定要守衛台灣；現在是「對台灣有感情的孩子在當兵」。對於蔡總統這樣一竿子打翻一船人、直接「割稻仔尾」的說法，讓郭台銘非常不以為然。

郭台銘認為，行政院前院長郝柏村、退役將軍鄭立軍，在61年前奮勇捨生忘死帶領前線將士守護金門，他們已高齡百歲郭台銘還是會去探望請益，因為他們及當年的將士們是郭心中的真英雄。

「蔡總統妳不但錯而且錯得離譜。」郭台銘強調，不論是國民黨執政還是民進黨執政，國軍多年來都是盡責的守護中華民國，從來沒有一絲動搖！辛勞的官兵24小時戍守前線外島、高山據點，沒有軍人的付出，就不會有台灣安和樂利的經濟發展！而且每個守護過國家的軍人都生於斯、長於斯，對國家充滿感情與熱忱。蔡英文說現在是「對台灣有感情的孩子在當兵」，這讓過去服役的弟兄情何以堪？

郭台銘認為，中華民國軍隊早已國家化，早已不是任何政黨的附庸；若是郭台銘當總統一定還軍公教尊嚴，不容抹黑只有敬重！退休俸問題，郭會把餅做大，把經濟做好重新分配；不論現役還是退役，郭台銘認為，自己才是大家最強而有力的靠山。

郭台銘也貼上了一張自己曾在金門服役、著軍服的照片；並表示，他以曾在金門服役為榮，更以能為保衛國家為榮，向曾經保家衛國的每一位袍澤致敬——敬禮。

另一方面，郭台銘今日下午也在台北信義香提大道發財神包，在發放前他接受了媒體採訪；針對臉書發文，郭台銘指出，自己是空軍預官二十二期，保衛過金門、在清泉岡服役了兩年，不但「拿過槍、挨過砲」且了解什麼是戰爭、什麼是國軍，國軍的信念只有一條，那就是誓死保衛中華民國。