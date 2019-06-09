黃金挑戰1400美元　專家：小資族勿追高、回檔分批投資為宜

▲全球景氣不確定性升溫，使資金搶入黃金避險，來到一年多的新高紀錄‧，已有投資黃金的投資者也賺了一波。（圖／取自免費圖庫pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

隨著全球景氣衰退的疑慮，使得黃金價格近期直線飆高，並且7日來到每盎司1,340美元，創下第14個月新高；台銀的黃金存摺牌價，至6日止，每公克賣出價也來到新台幣1,354元。

美國最新公布的非農就業人口，不到市場預期的一半，增添市場對於經濟景氣衰退的疑慮，激勵了黃金價格再度走高，7日來到每盎司1,340美元，是連續第八個交易日上漲，並創下近14個月來新高，累計金價自4月以來已經上漲4.4％。

請繼續往下閱讀...

黃金價格飆高 下半年有機會挑戰1,400美元

黃金交易員表示，目前應是黃金交易淡季，但由於全球貿易戰緊張氣氛推升、避險資金搶入一直存在，因此推升了黃金價格。但是黃金價格已經在相對高點的位置，目前預期黃金價格會在1330美元上下震盪，建議現在空手的投資人不要搶進黃金，可以等拉回在分批進場。

交易員認為，現在市場預期美國可能會進一步降息，將可能再推升黃金的價位，因此投資人也可以等到黃金價格回檔、降息訊息略為明確再投入。

台銀「黃金王子」、貴金屬部門副理楊天立日前也表示，第3季、第4季才會有表現，有機會上看1,400美元。台銀也透露，近期的黃金存摺交易量也有攀高的情況，不論是買入或者是獲利了結，都有明顯增溫。

▲黃金價已來到高檔，小資族或空手投資人勿追高，專家建議，可等回檔再分批投入。 （圖／達志／示意圖）

小資族勿追高 等待回檔分批投入

元大S&P黃金ETF研究團隊表示，美中貿易戰懸而未決，美墨貿易糾紛又起，美國自印度進口貨物優惠亦遭取消，貿易障礙推升金價上漲。

美中貿易戰僵局持續，短期內解決的可能性已降低，且美國對其他國家的貿易戰火方興未艾，造成全球經濟前景不確定性增高，美股反應緊張情緒一度下跌至近兩個月低點，10年期美債殖利率更是來到2017年9月新低。

貿易壁壘對經濟影響深遠，包括聯準會主席鮑威爾及其他官員陸續透露降息的可能性，美元指數因此而轉弱，實體黃金ETF持倉量亦在淡季中提前止穩反彈，顯示黃金後勢不看淡，各大投行如Capital Economics、J.P. Morgan及高盛證券等，均預期下半年金價有挑戰1,375~1,400美元以上實力。

不過元大S&P黃金ETF研究團隊認為，短線金價急拉漲幅已高，若6月19日聯邦公開市場委員會(FOMC)未能維繫市場降息預期，黃金恐將面臨短線失望性賣壓，對於有意購買黃金的小資族而言，建議不宜追高，以回檔分批布局為宜。