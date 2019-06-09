生活開銷大怕錢不夠用　夜校生咬牙打3份工每天只睡4小時

▲一名夜校生為了負擔自己每月的生活開銷，每天打3份工，換來的是她每個月約3萬元的收入。（示意圖／記者張一中攝，與本文當事人無關）

記者紀佳妘／台北報導

不少學生利用空閒時間打工，貼補學費、生活費。一名夜校生為了負擔自己每月的固定開銷，每天咬牙打3份工，不惜犧牲睡眠時間，一天工時長達19個小時，換來的是她每個月約3萬元的收入。

今年24歲的Ruby目前就讀大學夜間部幼保系，為了負擔房租、學貸和生活費，選擇半工半讀，從清晨6點開始到中午11點，她在五星級酒店的員工餐廳工作，下午再到餐廳擔任兼職人員，賺每個小時150元的時薪。

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結束餐廳的工作之後，Ruby要立刻趕到學校上課。她表示，因為天沒亮就起床，上課時要加倍用心，才能打起精神，等到夜間部的課程結束，已經是晚上9點30分，這時她還要趕赴第三份工作，到餐廳接打烊班，下班時已經是凌晨一點的深夜了，4個小時後又要起床出門，開始第二天的工作。

Ruby一天打3份工，工作時間長達19個小時，換來的是每個月約3萬元的收入，她說，「扣除給媽媽的家用，為了省錢就在工作的餐廳吃飯，把飯錢省下來，租房子也只挑比較簡陋沒有衛浴設備的雅房，把房租開銷壓到5000元。」

面對刻苦的生活，Ruby提及，她預計畢業時將會面臨24萬元的學貸，擔心接下來準備考保母執照會讓收入中斷，所以現在就算咬牙生活，每個月都要先存下3000元，才能未雨綢繆。