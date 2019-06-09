油價11年來最大降幅！10日起汽、柴油降1.4元、1.5元

▲駕駛朋友加油且慢，10日起汽、柴油分別降1.4元、1.5元。（圖／記者何雨忠攝）

財經中心／綜合報導

要加油的駕駛注意！台灣中油宣布，自明（10）日凌晨零時起汽油調降1.4元、柴油調降1.5元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.9元、95無鉛汽油每公升28.4元、98無鉛汽油每公升30.4元、超級柴油每公升24.8元。

本次的油價調降是近11年來最大降價，汽油每公升降價1.4元，追平了2008年10月25日以來單週最大降價金額。若比較降幅，本週降幅約4％多，將是3年4個多月（2016年1月18日）以來單週最大降幅（該週降幅約5％多）。

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這是因為本週國際原油受美國擬以提高進口關稅作為與利害關係國間的談判籌碼，引發原油期貨市場資金逃竄等因素影響，導致油價大跌。

本週調價指標7D3B週均價為每桶61.09美元，較前週67.18美元下跌6.09美元，新臺幣兌美元匯率升值0.103元，國內油價依公式計算跌幅為7.49%。本週92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應分別調降1.4元及1.5元，足額調整。

台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。