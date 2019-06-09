　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

另類過端午！　嘉市「重生電音祭」結合野餐好顛覆　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 「重生電音祭2019野餐派對」於嘉義市文化公園熱鬧舉行。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲「重生電音祭2019野餐派對」於嘉義市文化公園熱鬧舉行。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府文化局8日下午3時至晚上9時在文化公園舉辦「重生電音祭」2019野餐派對活動，長達3個小時電音派對，由DJ、說唱歌手輪流上台演出，撥放節奏感強烈的流行電子音樂助陣，台下許多年輕人隨著音樂跳舞，感受熱鬧氣氛，嘉義市長黃敏惠也特別到場和民眾一同感受這場超越五感的音樂饗宴，活動現場人潮滿滿，氣氛high到最高點。

▲▼ 「重生電音祭2019野餐派對」於嘉義市文化公園熱鬧舉行。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

由高達20萬網友投票選出來的嘉義TAIL、CYC諸羅城，以及高雄STF抒天弗三組得獎團隊說唱全新製作的「重生電音祭」專屬主題曲：《Reborn》 (重生)，壓軸特別邀請來勢洶洶的嘉義 Big Room Drops 壞男子團體「Turkey Rice」的DJ UNO(沈俊緯，髮型師)與MC莎弟秀電音魅力，讓現場瞬間瀰漫時而強力重拍，時而迷幻的電音氛圍。

▲▼ 「重生電音祭2019野餐派對」於嘉義市文化公園熱鬧舉行。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

黃敏惠表示，嘉義市是一個人文城市，在今天這連續假期當中，由幾位嘉義市的年輕創業家、音樂同好者用自己的熱情，連續第三年舉辦「重生電音祭」慶典活動，但今年的主題很不一樣，首創將時下最流行的電子音樂與親子野餐進行結合，就是要讓大家帶著家人、親友、愛人一起來到文化公園共度親子野餐時刻的同時，一同感受電子音樂所帶來的歡樂與震撼。

▲▼ 「重生電音祭2019野餐派對」於嘉義市文化公園熱鬧舉行。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

黃敏惠說，音樂是很多元的，看到那麼多的年輕朋友返鄉甚至有外地前來參與的熱情讓人非常感動。電音祭讓我們拋開所有煩惱與不愉快、釋放壓力後再次獲得重生，繼續面對明天的生活挑戰。未來，希望重生電音祭可以成為嘉義市一個新形態的音樂傳統，為本市帶來更多不一樣的音樂能量。
▲▼ 「重生電音祭2019野餐派對」於嘉義市文化公園熱鬧舉行。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

電音派對上半場：15:00-18:00（3小時野餐）；下半場：18:00-21:00（3小時電音派對）。現場演出團隊分為DJ組：首次登上重生電音祭DJ組4人，分別來自台中的DJ Verna、DJ 47，以及遠從馬來西亞來的DJ Alexx、DJ Beast；說唱歌手組：海選出來自嘉義的TAIL、CYC諸羅城以及高雄STF抒天弗。另選出8組參與6/8特別演出，演出名單有 Caz Aglets / 洛杉磯、Brody / 普洛佛、SQuiD J / 嘉義、Warren Z / 台南、Gambler X後山壞 / 台北、北港大飛龍／雲林以及學生組協同中學嘻研社 / 嘉義、協同中學街舞社 / 嘉義、嘉義女中熱舞社 / 嘉義、P.B.H梅花堂；壓軸演出：嘉義 Big Room Drops 雙人團體「Turkey Rice」將Reborn PARTY 氣氛帶到一個前所未有的境界！

▲▼ 「重生電音祭2019野餐派對」於嘉義市文化公園熱鬧舉行。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

ET快訊
小兒子「在天上阿嬤帶我去玩」　媽聽完3點爆哭：大兒子投胎回來
冷氣24小時不關最省電？冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢
獨／剛畢業3天！14歲女「騎友車」噴飛遭輾慘死　媽哭癱：給我

關鍵字：重生電音祭,野餐

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

故宮南院「神戶市立博物館精品展」　東西方文化精采呈現

另類過端午！　嘉市「重生電音祭」結合野餐好顛覆　

台南市市長盃全國圍棋錦標賽南商登場　700多人競技

嘉義國際超半程啤酒馬拉松　黃敏惠翁章梁帶頭跑

衝浪勝地滿州佳樂水　百餘人3小時清出半噸多垃圾

名媛搖身成畫刀油畫家！　前紅花鐵板燒美女副董胡寶莉開畫展

一整晚吐瀉10餘次！南投鵝肉攤疑傳食物中毒　「33人掛急診」衛生局急查

我想當警察　高中生問員警：警察的人格特質？

端午連假出遊氣喘病發　警車開道6分鐘安抵醫院就醫

吞火、火呼拉圈、火舞特技！國姓鄉民享受國際級精彩表演

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

郭雪芙打死不認孫其君　劉以豪救火「她不是假面甜心」

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

大S母愛爆發送緬甸小男孩牛奶　對方堅持不收原因...網讚男孩：好有禮貌！

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

高雄夢幻雪花冰！珍珠、白玉免費加　來朵芒果玫瑰花清涼消暑一下吧♥

邵雨薇首場演唱會爆滿「救命啊」　挑戰《志明與春嬌》：太有種了！

劉以豪.郭雪芙背著正宮獨處調情　抱上陽台狂撩還壁咚「親我！」

故宮南院「神戶市立博物館精品展」　東西方文化精采呈現

另類過端午！　嘉市「重生電音祭」結合野餐好顛覆　

台南市市長盃全國圍棋錦標賽南商登場　700多人競技

嘉義國際超半程啤酒馬拉松　黃敏惠翁章梁帶頭跑

衝浪勝地滿州佳樂水　百餘人3小時清出半噸多垃圾

名媛搖身成畫刀油畫家！　前紅花鐵板燒美女副董胡寶莉開畫展

一整晚吐瀉10餘次！南投鵝肉攤疑傳食物中毒　「33人掛急診」衛生局急查

我想當警察　高中生問員警：警察的人格特質？

端午連假出遊氣喘病發　警車開道6分鐘安抵醫院就醫

吞火、火呼拉圈、火舞特技！國姓鄉民享受國際級精彩表演

公車藏用過針頭！6歲女童坐下痛到大哭　9個月才能知感染結果

台灣博士洪基恩到江蘇工作　發揮「4肯精神」獲淮安傑出青年

長榮航空10日出席空服員勞資協商會前會　交部召開應變會議

飛噴趴地...14歲少女「無照騎車」爆頭亡！駕駛手抖自責：我盡力了

撒嬌校貓見人就蹭飯「腫成泡芙」　學生下禁食令：牠太胖了！

韓國瑜花蓮大造勢　柯文哲：我會朝向文明國家的方式

金門歐厝「沉睡戰車」正夯　白目客笑歪「倒掛砲管」網全怒...在地人曝現況

激增74.8kg！麥拉倫推出570S Coupe／Spider「高下壓力套件」　

日妞最愛「襯衫洋裝」一件多穿　解開當罩衫、內搭丹寧褲都好看

陸33城開通地鐵　僅少數實現「收支平衡」

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

地方熱門新聞

南投疑傳食物中毒33人急診　衛..

名媛成油畫家！前紅花鐵板燒副董..

豐原600公尺巷道花5年貫通

神奇的端午　午時水與立蛋傳說

桃園新創千里馬報名開跑　創業資..

課程豐富有補助　桃園勞工學苑招..

端午人潮擠滿鹿港　模特兒龍舟隊..

三芝分駐所重建工程動土

端午連假+開齋節　警加強失聯移..

憧憬警察夢　學子生涯規劃訪員警

「果汁妹」莎莎4小時賣千杯飲料

上周現靈異照...慕谷慕魚2男..

桃園閩南文化節　藝閣綵街KUS..

2019國慶煙火　確定落腳屏東

更多熱門

相關新聞

「台北10處野餐地」徜徉假日午後

微涼舒爽的初夏午後，別在家發懶看電視，趁著好天氣帶著野餐墊到公園野餐吧！《ETtoday新聞雲》搜羅台北市8處野餐地點，有可以恣意奔跑的大草皮，還有的能欣賞湖光山色、騎單車或逛逛手創市集，趕緊揪三五好友出動。

Snow Peak聯名LINE日本人搶瘋啦

韓國野餐注意！新法規上路了

野餐被打劫　柴柴踢正步咬走紙袋

10個春天野餐穿搭靈感必收！

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

再熱一天致災豪雨彈來了！全台灌5天

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

Eason忍N年控他出外景霸凌！

女雙載飛趴車道　轎車駕駛：我閃不過

27歲OL狂放屁竟罹大腸癌！父崩潰癱地

19歲Uber外送員等待背影 網一看秒淚

酒駕奪命！3子趴遺體旁哭：要找媽媽

砸1萬「那邊變狼牙棒」！女爆氣不做了

15萬韓粉塞爆　記者實算紅椅14833張

老饕激推！「迷客夏」點這才專業

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

他刺青怕痛頭塞女伴奶！刺青師傻眼

粉紅奧迪R8千金辣模　直播側身走光

不用買我的！她偷喝男友紅茶震驚了

韓國瑜蓋環島高速公路　土木專家打臉

更多

最夯影音

更多

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

郭雪芙打死不認孫其君　劉以豪救火「她不是假面甜心」

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面