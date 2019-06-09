另類過端午！　嘉市「重生電音祭」結合野餐好顛覆　

▲「重生電音祭2019野餐派對」於嘉義市文化公園熱鬧舉行。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市政府文化局8日下午3時至晚上9時在文化公園舉辦「重生電音祭」2019野餐派對活動，長達3個小時電音派對，由DJ、說唱歌手輪流上台演出，撥放節奏感強烈的流行電子音樂助陣，台下許多年輕人隨著音樂跳舞，感受熱鬧氣氛，嘉義市長黃敏惠也特別到場和民眾一同感受這場超越五感的音樂饗宴，活動現場人潮滿滿，氣氛high到最高點。

由高達20萬網友投票選出來的嘉義TAIL、CYC諸羅城，以及高雄STF抒天弗三組得獎團隊說唱全新製作的「重生電音祭」專屬主題曲：《Reborn》 (重生)，壓軸特別邀請來勢洶洶的嘉義 Big Room Drops 壞男子團體「Turkey Rice」的DJ UNO(沈俊緯，髮型師)與MC莎弟秀電音魅力，讓現場瞬間瀰漫時而強力重拍，時而迷幻的電音氛圍。





黃敏惠表示，嘉義市是一個人文城市，在今天這連續假期當中，由幾位嘉義市的年輕創業家、音樂同好者用自己的熱情，連續第三年舉辦「重生電音祭」慶典活動，但今年的主題很不一樣，首創將時下最流行的電子音樂與親子野餐進行結合，就是要讓大家帶著家人、親友、愛人一起來到文化公園共度親子野餐時刻的同時，一同感受電子音樂所帶來的歡樂與震撼。

黃敏惠說，音樂是很多元的，看到那麼多的年輕朋友返鄉甚至有外地前來參與的熱情讓人非常感動。電音祭讓我們拋開所有煩惱與不愉快、釋放壓力後再次獲得重生，繼續面對明天的生活挑戰。未來，希望重生電音祭可以成為嘉義市一個新形態的音樂傳統，為本市帶來更多不一樣的音樂能量。





電音派對上半場：15:00-18:00（3小時野餐）；下半場：18:00-21:00（3小時電音派對）。現場演出團隊分為DJ組：首次登上重生電音祭DJ組4人，分別來自台中的DJ Verna、DJ 47，以及遠從馬來西亞來的DJ Alexx、DJ Beast；說唱歌手組：海選出來自嘉義的TAIL、CYC諸羅城以及高雄STF抒天弗。另選出8組參與6/8特別演出，演出名單有 Caz Aglets / 洛杉磯、Brody / 普洛佛、SQuiD J / 嘉義、Warren Z / 台南、Gambler X後山壞 / 台北、北港大飛龍／雲林以及學生組協同中學嘻研社 / 嘉義、協同中學街舞社 / 嘉義、嘉義女中熱舞社 / 嘉義、P.B.H梅花堂；壓軸演出：嘉義 Big Room Drops 雙人團體「Turkey Rice」將Reborn PARTY 氣氛帶到一個前所未有的境界！