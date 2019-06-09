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鴻海史上首次法說會11日登場　百位法人聚焦四大議題　

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▲▼國民黨總統初選參選人郭台銘電電公會致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）史上首次自辦法說會即將在本週二（11日）登場，並將由五大董事候選人，針對鴻海的競爭利基及未來發展計畫，做出正式說明，鴻海董事長郭台銘不會出席，預計有超過百位法人與會，將關注中美貿易戰、華為禁令、接班議題、經營模式等，都可望得到解答。

鴻海董事長郭台銘投身總統大選，宣布淡出鴻海經營，並將在6月21日的股東會後交棒，因此鴻海這次不僅是史上首次召開自辦法說會，還會由除了郭台銘以外的五位董事候選人主持，也就是鴻海副總裁暨亞太電信董事長呂芳銘、S次集團總經理暨京鼎董事長劉揚偉、富士康工業互聯網（FII）副董事長李傑、鴻騰精密董事長盧松青、夏普社長戴正吳出面。

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這次的法說會將針對鴻海的競爭利基及未來發展計畫，由五位董事候選人正式對外說明，甚至傳出屆時將宣布定期舉辦投資人會議的計畫，旨在化解長期以來鴻海治理不夠透明的質疑，包括從投資決策到接班計畫等。

路透更引述知情人士報導，鴻海正計畫大調整管理結構，並在法說會宣布設立新的「營運委員會（operations committee）」，賦予旗下子公司的高階管理人員更大的控制權，讓更多資深主管參與日常營運，採取「共同管理」模式，打破鴻海過去由一人領導的決策方式。

消息人士指出，新的「營運委員會」規模尚未確定，但一份內部提案顯示，將由多達10到11名鴻海高階管理人組成，其中包括夏普董事長戴正吳、鴻海財務長黃秋蓮和鴻騰精密科技董事長盧松青等，並直接向鴻海新改組的董事會負責，管理舉凡夏普（Sharp）到鴻騰精密科技（FIT）等各個鴻海事業體的日常經營，不過一切都還是要靜待法說會當天才能揭曉。

其中還有個特別的地方，那就是鴻海過去慣例在月營收公告日最後一天，也就是每個月的10日公布營收，但這次罕見的提早在5日發布財報，市場認為可能是共治經營團隊的變革，不過也有人認為，這是為了因應6月11日的法說會，才會提前在端午連假前公布月營收財報。

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關鍵字：鴻海,郭台銘,法說會,呂芳銘,劉揚偉,李傑,盧松青,戴正吳

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