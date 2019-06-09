跟著外資買債券ETF　兼具四大優勢



▲貿易戰延燒使市場避險情緒升溫，外資法人增持債市投資部位。（圖／Pixabay）

記者劉姵呈／綜合報導

貿易戰再度延燒，讓全球股市波動加劇，市場避險氣氛濃厚，擔憂五窮六絕效應發酵，使得外資法人也都開始增持債券部位。在貿易談判未有明朗結果前，法人大多表示，投資債券ETF投資優勢多，包括免徵證交稅、免二代健保、適用最低稅負制，另外加上固定配息外，連結標的也相當多元。

台灣債券型ETF規模成長快速，2018年起已成為亞洲地區發行規模最大的市場，截至今年的5月28日止，台灣債券型ETF資產總額躍升至222億美元，較去年底已成長了100億美元。

在台灣擁有43檔ETF的彭博指數公司（Bloomberg Index Services Limited）的大中華區總裁黃儀全（Ee Chuan Ng）表示，台灣目前可以買到的債券基金，除了由經理人挑選債券的主動式基金外，近年也有不少被動型的債券ETF上市。債券ETF之所以成為台灣投資人熱門焦點，是因為比起直接買債券跟投資境外債券基金商品，成本相較之下較低廉，且流動性跟透明度都很高。

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再者，黃儀全也表示，市場波動之際，這樣追求固定收益的商品，能夠建立安全部位；而債券ETF連結標的也相當廣泛，包含有公債、投資級債、高收益債、新興市場債及中國債等等，相當多元化。

中國信託投信也建議，除了參考自己的風險屬性之外，投資人也可以根據配息頻率、投資目標等面向，找出適合自己的商品。投資人可以透過證券商下單或銀行指定用途信託進行交易，買賣相對方便。

此外，中國信託投信補充，債券ETF的費用率有級距式設計，規模越大，經理費越少，提供投資人以較低成本進入債券市場；對投資人來說，債券ETF因波動低、具穩定息收，適合喜好長期領息投資人。