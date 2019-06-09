30名街友全擠一間房「只有3張床」　房東狂吸金窮人卻睡草地

▲英國有著住房短缺的問題。（圖／示意圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

英國電視台Channel Five日前釋出紀錄片，旨在探討不良的租屋環境；影片中，起碼30位移民擠在一間備有3張床的房屋內，由於床位嚴重不足，有些人甚至得睡在屋外的庭院。事實上，儘管英國政法極力打擊惡劣的生活環境，仍有許多房東繞過法律漏洞來盈利。

《每日郵報》報導，在倫敦西北郊的哈羅鎮（Harrow），有一棟住宅的房內塞滿骯髒的床墊；光是一間房間，就有30人擠在裡面。在紀錄片中，該棟住處的鄰居先是投訴噪音與衛生問題，相關的檢查人員接著前往現場。

這類住宅通常吸引許多非法移民、街友或是低收入戶等。住房官員奧茲蓋（Ozge Albayrak）進入住處查看，她發現一輛裝滿床墊的卡車停在外面，她再來到庭院，看見不少人睡在草地，等待有人發放床墊。

住房慈善機構Shelter表示，為了解決相關的租屋危機，英國政府必須在未來20年建造大量社會住宅，才不會讓無良地主有機可趁。根據政府估計，英國有1萬名以上的「流氓地主」。

英國政府去年10月祭出新的住房規則，以此保障房客有合理的活動空間，這代表起碼17萬名房東必須遵守更嚴格的安全標準，否則將面臨3萬英鎊罰款或是刑事起訴。