郭台銘歡唱感恩的心　台上痛批「政府跟孫中山做切割」

▲郭台銘在台上歡唱「感恩的心」。（圖／記者林敬旻攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選候選人郭台銘今天(8日)晚間在國父紀念館與資深藝人一同歡唱老歌，他現場高唱「感恩的心」。致詞時也表示：「孫中山締造中華民國，但政府卻要做切割，我從台東、花蓮一路到雲林，看到台灣民眾充滿希望，希望有人出來帶領這國家！」

郭台銘行程馬不停蹄，今天白天在新北市發放發財包，晚間再到國父紀念館與眾多資深藝人一同唱歌。郭台銘一出場，台下民眾就大喊：「凍蒜！」，他現場也高唱「感恩的心」給在場的觀眾。台下觀眾不只高舉雙手搖擺，更衝到台前跟郭台銘握手，直到最後要清場還不肯離開，顯見郭台銘的高人氣。

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▲觀眾衝到台前希望跟郭台銘握手。（圖／記者林敬旻攝）

郭台銘也對台下所有資深藝人表示：「人生本來就是一個舞台，各位都是在舞台中的佼佼者，替我們社會奉獻光芒，照亮我們每個晚上跟節日，我深深有感。做善事不在於金額大小，而在於對社會的貢獻，你們帶給我們歡樂，退休後把舞台給新人，但你們仍挺身而出，站在這舞台上。」

郭台銘接著說：「我今年69歲，本來再做一年就要退休，但看到很多人對現在政府看不下去！孫中山締造中華民國，但政府卻要做切割，我從台東、花蓮一路到雲林，看到台灣民眾充滿希望，希望有人能出來帶領這國家，我這次站出來就是為了中華民國所有年輕人，希望他們都能站上世界的舞台。」

▲郭台銘在台上痛批政府與孫中心切割。（圖／記者林敬旻攝）

▲觀眾爭相跟郭台銘合照。（圖／記者林敬旻攝）