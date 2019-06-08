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華為事件紛擾／台達電、大立光下一步怎麼走　股東會釋展望

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▲▼ 重要華為概念東會登場 。（圖／記者周康玉攝）

▲重要華為概念東會登場，圖點開放大。

記者周康玉／台北報導

科技大廠股東會緊鑼密鼓，下周由台達電率先登場，緊接著大立光、可成、緯創、英業達等接力，IC設計相關則有群聯、力旺、原相等廠，股東會將釋出下半年展望，及如何因應變化多端的中美貿易戰，及華為禁令影響等，皆為投資人關注焦點。

今年以來，中美貿易因雙方未達成協議，越演越烈，隨後華為禁令，更像病毒蔓延，國際大廠抵制下，牽連供應鏈，衝擊台灣科技廠股價，也牽動企業管理層對廠房遷移的策略。

請繼續往下閱讀...

雖然華為事件被視為是中興禁令的翻版，然而根據法人報告，華為營收規模是中興的8.8倍，其核心供應商更是全球舉足輕重的大咖，因此華為禁令對全球通訊產業影響遠超越中興事件。其中，華為在台灣的核心供應商至少11家。

台達電將於下周一（10日）召開股東會，有法人出具報告指出約達5-10%，換言之，按去年全年營收2370億元估算，最高曝險達237億元營收。然而台達電近10個月以來，積極擴增據點，不僅收購泰達電作為泰國出口據點，在在中壢、中科、內湖、南科皆有擴建廠房，未來新據點的出貨分配，及如何將出貨華為產品遷移，將成為投資人關心重點。

股王大立光股東會將於下周三（12日）登場，由於大立光5日公布5月營收時，已預告6月看起來比5月差，讓市場憂心，華為禁令已經提前浮現警訊。

AirPods及AirPower代工廠英業達和砷化鎵晶圓代工廠穩懋股東會將於周五（14日）舉行。其中，英業達出貨給華為約3-4%，營收占比較小。穩懋則是因2月份接下華為5G手機中的功率放大器獨家代工訂單，對華為曝險達10-15%，對於華為禁令的看法和因應，也牽動市場投資動向。

▼大立光執行長林恩平。（圖／資料照）

▲▼大立光股東會會後記者會-林恩平。（圖／記者周宸亘攝）

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關鍵字：華為,中美貿易,台達電,大立光,英業達,穩懋,,股東會

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