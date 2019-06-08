蔡賴對決／毋須修國籍法　蔡英文：保護國家是我每天做的事

記者陶本和／台北報導

民進黨總統初選電視政見發表會8日下午2點在華視登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德展開正面交鋒。針對主權立場問題，只有2300萬人民才是國家的主人，修不修國籍法都不會改變這個事實，「主權自主獨立，我每一天做的工作就是這件事」。

蔡英文表示，政府從2016年執政以來是有史以來最注重年輕人低薪的政府，好幾個政策就是針對年輕人低薪再處理，好比基本工資連續三年調整，已經調整15%，超過馬英九政府的8年水準。

▲總統蔡英文抵達華視。（圖／記者林敬旻攝）



蔡英文指出，2017年林全院長卸任前，也由賴院長宣佈，軍公教加薪，這幾年統計數字，也看到實質薪資持續成長，速度當然希望更快，但是有在成長；他也拜訪中小企業，很多人說賺錢賺多了，繳稅也減少了，是很神奇的事情。

蔡英文認為，更重要是要創造優質的工作機會，五加二產業，年輕人工資會往上調整，產業政策會幫助大家掌握機會。

外勞問題，蔡英文表示，會隨產業持續升級轉型，做相應政策的變動調整，雖然持續引進外勞，但失業率還是維持在相對較低的水準。

在主權立場上，蔡英文說，中華民國台灣是主權獨立國家，未來前途由2300萬人民來決定，只有2300萬人才是這個國家的主人，修不修國籍法都不會改變這個事實，主權自主獨立，我每一天做的工作都是這件事，強化國防戰力，國防自主能力，跟其他國家交往，建構全世界對我們的支持，一國兩制清楚拒絕，保護國家是我們每一天在做的事情。

▼2020民主進步黨總統初選電視政見發表會-蔡英文。（圖／翻攝自中華電視公司YouTube）

