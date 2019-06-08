　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

網購當道！宅宅們心中的神卡大比拚　回饋最高達5%~6%

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼網購,網路,血拚,刷卡,買東西（圖／pixabay）

▲宅經濟當道，銀行看準網購已經成為民眾消費的習慣，紛紛推出以網購為主的網購卡（圖／pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

根據統計，國內消費者網購的頻率，已經逼近實體通路，平均每10次的購物行為，有4.5次是透過網路達成，也就是「宅經濟」的崛起，銀行也看準商機，推出阿宅們心目中的神卡，網路購物回饋可到5%～6%，搶攻市占率。

根據資策會產業情報研究所公布消費者網路購物行為報告中顯示，國內的消費者整體網購的頻率已經逼近實體通路，每10次的購物行為，有4.5次是網路購物，比例相當驚人，顯示隨著智慧手機、平板電腦以及網路發展穩定的趨勢之下，民眾「買東西」的習慣已經在改變。

請繼續往下閱讀...

所以各銀行看準這波「宅經濟」，紛紛推出各種網購信用卡，以高回饋、消費多元等訴求來搶攻市占率。一般網購卡有台新銀@GOGO卡、兆豐銀行的e秒刷鈦金卡、華南銀的i網購生活卡、玉山銀的icash聯名卡及國泰世華的KOKO COMBO卡等。

網購卡回饋高達5%　宅宅們消費好心動

兆豐銀是國內外消費可回饋2.5%、新戶首年加碼1%，申辦電子帳單以及兆豐帳戶自扣加碼1%，最高可以達到4.5%，但是網購的回饋上限最高250元。兆豐銀行估計，擁有網購最高4%回饋的「e秒刷鈦金卡」，將持續佔有市場優勢，未來也將成為兆豐主力信用卡，有希望突破20萬卡大關。

台新銀則是數位通路消費2.5%，綁定Richart數位活儲扣款可再加碼1%，最高回饋可到3.5%；一般消費則可以到1.5%的回饋，回饋上限為500元。

華南銀的i網購生活卡特定卡別，原本回饋為2.5%，但是新卡友可再回饋2.5%，最高可以回饋到5%，回饋上限達300元。玉山銀則是當期一般消費699元以上，享有網路消費的5%回饋，消費的通路包含MOMO購物網、淘寶、屈臣氏網路商店等各大知名購物網站，都可回饋。國泰世華的KOKO COMBO卡，當期帳單KOKO信用卡新增一般消費5,000元以上指定網購刷卡享5%現金回饋，上限為300元；指定通路包含Apple Store、Google Play、淘寶網、奇摩、PChome等都有回饋。

▲▼網購信用卡比較表。（製表／記者吳靜君、資料來源／各銀行，以各網站公布為準）

▲網購信用卡比較表。（製表／記者吳靜君、資料來源／各銀行，以各網站公布為準）

網購聯名卡　最高回饋可達6%

另外銀行也有特定通路的聯名卡，回饋同樣引人注目，像是中信銀的Yahoo聯名卡，在Yahoo平台裡，若是在購物中心消費回饋3%超贈點以及購衷心3%購物金，最高回饋6%；非Yahoo平台消費就僅有1%的超贈點。以及花旗PChome聯名卡，在PChome消費，可有2%聯名紅利、2%P幣以及週四加碼2%P幣，最高回饋6%；非PChome消費，或者是一般消費國內0.5％、海外1.5%回饋。

申辦網購卡前　先看好使用通路、消費門檻以及綁定帳戶等條件

銀行業者提醒，民眾辦網購卡時要注意的不只是「回饋」，不少銀行也限定某些通路才有回饋，甚至是高回饋比例、低回饋上限等，消費者們可依據購物習慣，喜歡回饋的內容多做比較，才可好好享受網路購物的樂趣。

Money101金融平台也提醒，民眾要享網購卡高回饋率時，務必睜大眼睛看清楚銀行設定的規則，像是了解每月回饋金額上限之外，不少銀行也設了消費門檻、限全新卡友加碼回饋、須綁定自家數位銀行帳戶、申請電子帳單等不同條件限制，建議民眾在申辦前仔細了解，以確保自己能拿到最佳回饋。

▼專家提醒消費者，使用網購卡消費享高回饋時，必須先看好遊戲規則。（圖／取自免費圖庫Pakutaso、示意圖）

▲▼購物,買東西,網購,失心瘋,血拚,正妹。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

ET快訊
綺綺病逝快1年！仁醫收「從天國稍來的祝福」：她快要回來了
紅潮塞爆「花蓮東大門」挺韓！主辦單位：湧入3萬多人了
直播／蔡英文、賴清德政見會登場！首度正面對決

關鍵字：宅經濟,網路購物,通路,購物.回饋,一般消費,網購回饋,台新,兆豐,華南,國泰世華,花旗,中國信託

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

郭台銘南機場夜市吃米粉、魷魚羹　民眾沿途喊「打倒韓國瑜」

網購當道！宅宅們心中的神卡大比拚　回饋最高達5%~6%

加油再等等！下周汽、柴油估大降1.4、1.5元　追平2008年10月底來單週最大降價

存錢看過來！最高「1.2%高利活儲」　這5家銀行「數位帳戶」好大方

黃金價格連八漲！　資金急尋避風港...金價衝上近14個月新高

G20前中美貿易談判雜音多　法人建議多元資產配置保平安

退休金有2筆「勞保、勞退都可以領」　這種人最多有3筆別搞混

郭台銘南機場夜市吃米粉、魷魚羹　民眾沿途喊「打倒韓國瑜」

快訊／端午大樂透「頭獎1.2億」號碼出爐！全民瘋搶50組百萬加碼

「台灣失去了15年！」詹宏志嘆：創新陷困境　郭台銘：當總統讓它「翻起來」！　

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

為娛樂遊客...揭泰國煉獄動物園 大象遭針刺綁鍊「哀鳴」虐待畫面曝光

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

小S憶過世父親淚崩 想到喝酒模樣「我以前有多恨他」

直升機救援74歲受傷婦遇亂流 驚險直擊！空中失控狂轉2分鐘

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

網購當道！宅宅們心中的神卡大比拚　回饋最高達5%~6%

加油再等等！下周汽、柴油估大降1.4、1.5元　追平2008年10月底來單週最大降價

存錢看過來！最高「1.2%高利活儲」　這5家銀行「數位帳戶」好大方

黃金價格連八漲！　資金急尋避風港...金價衝上近14個月新高

G20前中美貿易談判雜音多　法人建議多元資產配置保平安

退休金有2筆「勞保、勞退都可以領」　這種人最多有3筆別搞混

郭台銘南機場夜市吃米粉、魷魚羹　民眾沿途喊「打倒韓國瑜」

快訊／端午大樂透「頭獎1.2億」號碼出爐！全民瘋搶50組百萬加碼

「台灣失去了15年！」詹宏志嘆：創新陷困境　郭台銘：當總統讓它「翻起來」！　

影／郭台銘到西門町發「果凍財神包」香包　民眾排隊20分鐘領取高喊「郭董當選！」

勇士初登板前先在3A丟2場　凱戈：時間不會太久

小改款「Hyundai Elantra」測試車捕獲！主動安全科技全面上身

牛頭㹴用慢食碗吃到「冰斗」　氣噗噗甩整地狂嗑：這樣才會爽！

蔡賴對決／談低薪　賴清德：解決學用落差、產業一定要升級

賀一航聽信妙藥神丹治癌　徐乃麟曝當年兩人一起上法庭

蔡賴對決／毋須修國籍法　蔡英文：保護國家是我每天做的事

國軍公布雄三射擊過程　71秒擊中47公里外靶艦

他為韓國瑜站台「狂批同婚」：2020改回來！現場謎之尷尬　網狂譏：豬隊友

4隻哈士奇陪你看海！蘭嶼超療癒冰店　必吃綿密濃郁芋頭冰

蔡賴對決／賴清德：即便到中國大陸　我也講台灣是主權獨立國家

財經熱門新聞

即／端午大樂透1.2億頭獎！號..

勞保勞退別搞混！這種人可領3筆..

郭台銘南機場發財神包　接地氣

外幣貴森森　銀行教你聰明換匯

日圓不到2個月匯差近萬元　哈日..

郭台銘與詹宏志對話　開藥方搶救..

郭台銘到西門町發香包　民眾排隊..

黃金價格連八漲！　資金急尋避風..

大樂透端午節續開50組百萬獎金..

備案制淪為暗殺條款？郭台銘：任..

新即時電價　下午1到3點不吹冷..

投資人快筆記！2019年下半年..

Uber越來越猛　下個月紐約能..

有線電視變慘業？政府只管制細微..

更多熱門

相關新聞

旅遊神卡當道！台新、北富銀單月發卡破9萬張　奪下4月冠亞軍

銀行局公布4月份國銀信用卡統計，其中台新銀行、台北富邦銀行4月份單月發卡都超過9萬張，各自奪下月發卡冠、亞軍。銀行局指出，主要是兩家銀行都推出旅遊神卡，台新銀有「Fly Go卡」、北富銀有旅日神卡「J卡」衝高發卡量。

彰銀工會呼籲金管會令台新釋股　顧立雄：作為監理機關不宜介入

松果購物下一步目標「社群生活電商」

設高強度密碼結果害自己忘記...

小資族管錢新招！善用數位帳戶APP記帳　花太多錢自動通知

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

19歲Uber外送員等待背影 網一看秒淚

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

林志玲17年心寒內幕！爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」

妻變植物人4年…夫散盡家財呆坐床前：讓她去死吧

Eason忍N年控他出外景霸凌！

學測48級分　他推甄交大+政大全上

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9年惹網淚

司機後照鏡偷瞄她　下半身還狂抖！

丫頭搭私人專機「奶炸了」！

13歲小妹鬧肚痛　送醫驚覺「已經當媽」

懶人床好用嗎？網勸別買…超想哭

神算命理師：韓國瑜對手只有一人

夫2算靈異百子圖101人…妻肚連出人命

遭性侵女醫師反擊　咬斷惡狼舌頭

苦讀男大生下班遭撞死！家屬慟求真相

更多

最夯影音

更多

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面