網購當道！宅宅們心中的神卡大比拚　回饋最高達5%~6%

▲宅經濟當道，銀行看準網購已經成為民眾消費的習慣，紛紛推出以網購為主的網購卡（圖／pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

根據統計，國內消費者網購的頻率，已經逼近實體通路，平均每10次的購物行為，有4.5次是透過網路達成，也就是「宅經濟」的崛起，銀行也看準商機，推出阿宅們心目中的神卡，網路購物回饋可到5%～6%，搶攻市占率。

根據資策會產業情報研究所公布消費者網路購物行為報告中顯示，國內的消費者整體網購的頻率已經逼近實體通路，每10次的購物行為，有4.5次是網路購物，比例相當驚人，顯示隨著智慧手機、平板電腦以及網路發展穩定的趨勢之下，民眾「買東西」的習慣已經在改變。

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所以各銀行看準這波「宅經濟」，紛紛推出各種網購信用卡，以高回饋、消費多元等訴求來搶攻市占率。一般網購卡有台新銀@GOGO卡、兆豐銀行的e秒刷鈦金卡、華南銀的i網購生活卡、玉山銀的icash聯名卡及國泰世華的KOKO COMBO卡等。

網購卡回饋高達5% 宅宅們消費好心動

兆豐銀是國內外消費可回饋2.5%、新戶首年加碼1%，申辦電子帳單以及兆豐帳戶自扣加碼1%，最高可以達到4.5%，但是網購的回饋上限最高250元。兆豐銀行估計，擁有網購最高4%回饋的「e秒刷鈦金卡」，將持續佔有市場優勢，未來也將成為兆豐主力信用卡，有希望突破20萬卡大關。

台新銀則是數位通路消費2.5%，綁定Richart數位活儲扣款可再加碼1%，最高回饋可到3.5%；一般消費則可以到1.5%的回饋，回饋上限為500元。

華南銀的i網購生活卡特定卡別，原本回饋為2.5%，但是新卡友可再回饋2.5%，最高可以回饋到5%，回饋上限達300元。玉山銀則是當期一般消費699元以上，享有網路消費的5%回饋，消費的通路包含MOMO購物網、淘寶、屈臣氏網路商店等各大知名購物網站，都可回饋。國泰世華的KOKO COMBO卡，當期帳單KOKO信用卡新增一般消費5,000元以上指定網購刷卡享5%現金回饋，上限為300元；指定通路包含Apple Store、Google Play、淘寶網、奇摩、PChome等都有回饋。

▲網購信用卡比較表。（製表／記者吳靜君、資料來源／各銀行，以各網站公布為準）

網購聯名卡 最高回饋可達6%

另外銀行也有特定通路的聯名卡，回饋同樣引人注目，像是中信銀的Yahoo聯名卡，在Yahoo平台裡，若是在購物中心消費回饋3%超贈點以及購衷心3%購物金，最高回饋6%；非Yahoo平台消費就僅有1%的超贈點。以及花旗PChome聯名卡，在PChome消費，可有2%聯名紅利、2%P幣以及週四加碼2%P幣，最高回饋6%；非PChome消費，或者是一般消費國內0.5％、海外1.5%回饋。

申辦網購卡前 先看好使用通路、消費門檻以及綁定帳戶等條件

銀行業者提醒，民眾辦網購卡時要注意的不只是「回饋」，不少銀行也限定某些通路才有回饋，甚至是高回饋比例、低回饋上限等，消費者們可依據購物習慣，喜歡回饋的內容多做比較，才可好好享受網路購物的樂趣。

Money101金融平台也提醒，民眾要享網購卡高回饋率時，務必睜大眼睛看清楚銀行設定的規則，像是了解每月回饋金額上限之外，不少銀行也設了消費門檻、限全新卡友加碼回饋、須綁定自家數位銀行帳戶、申請電子帳單等不同條件限制，建議民眾在申辦前仔細了解，以確保自己能拿到最佳回饋。

▼專家提醒消費者，使用網購卡消費享高回饋時，必須先看好遊戲規則。（圖／取自免費圖庫Pakutaso、示意圖）