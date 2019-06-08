加油再等等！下周汽、柴油估大降1.4、1.5元　追平2008年10月底來單週最大降價

▲汽柴油價格下週可望大幅調降，想加油的民眾，可以再等等！（圖／記者姜國輝攝）

財經中心／台北報導

加油再等等！國際油價大跌，帶動國內油價可望連3降，而且降價金額極大，預估下周汽、柴油每公升將調降1.4、1.5元，將是2008年10月25日以來的單週最大降價金額。

其中，92無鉛汽油將來到每公升26.9元、95無鉛汽油28.4元、98無鉛汽油30.4元以及柴油24.8元，不過實際價格依中油9日中午公布為準。

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美國能源署（EIA）周三公布的數據顯示，5月31日當周，美國石油總庫存合計增加約2,200萬桶，竟是1990年以來最大單週增幅。

其中，原油庫存增加677.1萬桶，是2017年7月以來最高，比五年來平均水準高出約6％。顯示中美貿易戰牽動全球市場的敏感神經，原油需求走弱，加深供過於求的疑慮，使得國際油價本周走跌，國內油價可望連3降。

▲油價大降，將減輕民眾的開銷負擔。（圖／記者何雨忠攝）

另觀察油價相關的指標原油價格，截至6月7日每桶來到61.09美元，比上周的67.18美元下降6.09美元，至於本周新台幣兌美元匯率與上周相比，本周來到新台幣31.444兌1美元，比上周的31.547兌1美元，台幣略微升值0.103元。

依浮動油價調整機制作業，並在不考量亞鄰競爭國最低價及平穩機制的條件下，預估中油下周汽、柴油零售價格每公升約調降1.4、1.5元，92無鉛汽油每公升26.9元、95無鉛汽油每公升28.4元、98無鉛汽油每公升30.4元、超級柴油每公升24.8元，實際價格依中油9日中午公布為準。

若中油汽油真的每公升降價1.4元，將追平2008年10月25日以來單週最大降價金額。

若比較降幅，本週降幅約4％多，將是3年4個多月（2016年1月18日）以來單週最大降幅（該週降幅約5％多）。