存錢看過來！最高「1.2%高利活儲」　這5家銀行「數位帳戶」好大方

▲各家銀行紛紛推出數位帳戶「高利活儲」方案。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

現在存錢在銀行，只有0.15~0.2%的活儲利率，不過像是一銀iLeo、兆豐Megalite、王道O-Bank、華南SnY、台新Richart等5家銀行，為了搶客紛紛推出數位帳戶，提供至少1%~1.2%的「高利活儲」方案，直接讓存款利息倍增。

人手一機的時代，銀行為了推廣「數位帳戶」，紛紛祭出優於一般帳戶的利率及手續費優惠，而且用戶只要五分鐘就可以完成開戶申請，並同時擁有存款、外匯、信託、行動支付等全方位功能，還享有每月限定次數的免手續費跨行轉帳、跨行提款等功能。

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一銀iLeo祭出100元以上、12萬元以下的存款，即可享有1.2%的高利活儲優惠，並以半年一次付息，且享有每年免費跨轉120次、跨提60次的優惠。若以最高12萬元計算，相較一般0.2%的活儲利率，每年可以增加1200元的利息。

兆豐Megalite祭出5,000元以上、10萬元以下的存款，即可享有1.2%的高利活儲優惠，並以每月一次付息，且享有每月免費跨轉、跨提各10次的優惠，不過依照目前兆豐銀官網，優惠只到本月30日，後續是否延長則待兆豐銀官方公告。

王道O-Bank最新方案，新戶只要在7月底前申辦O-Bank，即可享全年10萬元以下的1.2%高利活儲，舊戶則是7月底前推薦三位親友開戶並啟用網銀成功，也可以從今年8月開始，享有全年1.2%優惠利率，並以每月一次付息，且享有每月免費跨轉5次的優惠。

華南SnY祭出10萬元以下的存款，即可享有1.1%的高利活儲優惠，並以每月一次付息，且享有每月約定授扣免費跨轉10次的優惠。

台新Richart祭出設定ACH或是每月跨行單筆轉入20,000元以上，100萬元以下存款，即可享有1%的高利活儲優惠，以及使用Richart Visa金融卡，消費兩筆，也可享10萬元以下高利活儲優惠，並以每月一次付息，且享有每月免費跨轉、跨提各5次的優惠。

▲一銀iLEO數位帳戶。（圖／一銀提供）