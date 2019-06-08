　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

黃金價格連八漲！　資金急尋避風港...金價衝上近14個月新高

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼金價。（圖／本報資料照）

▲市場資金尋求避風港，激勵黃金價格近期大漲。（圖／本報資料照）

財經中心／綜合報導

美國最新公布的非農就業人口，不到市場預期的一半，增添市場對於經濟景氣衰退的疑慮，激勵了黃金價格再度走高，昨（7）日來到每盎司1,340美元，是連續第八個交易日上漲，並創下近14個月來新高，累計金價自4月以來已經上漲4.4％。

美國商品期貨委員會（CFTC）數據顯示，對沖基金持有的美國黃金期貨和期權多頭部位，在本週增加38％，來到17萬4,233份合約，創下2007年來最大增幅，顯示市場強烈看多黃金。

請繼續往下閱讀...

美國昨天公布的5月非農就業人口新增7.5萬人，是三個月最低數字，對比預期的18萬，連一半都沒有達到。

黃金現貨昨天上漲0.3％，來到每盎司1,340美元，是連續第八個交易日上漲，也創下近14個月來新高。累計金價4月以來上漲約4.4％。

華爾街見聞指出，面對貿易局勢、地緣政治局勢緊張，以及全球製造業陷入低迷的跡象，資金因而進駐黄金市場。市場預期，美國聯準會將降息，這將降低持有黃金的機會成本，並使黃金更具吸引力。

瑞銀先前也看好黃金未來走勢，預估在美國下一次總統大選到來前的12個月內，黃金將維持強勁走勢，在未來3到6個月內升至1,350美元／盎司，明年站上1,400美元／盎司。

ET快訊
下衣失蹤！室友「白長腿魅惑」辣勾小褲褲　他驚恐神展開..網笑
NBA冠軍戰／G4暴龍105比92逆轉勝　雷納德轟36+12
小黃司機狂從後照鏡偷瞄吊帶裙妹！她嚇壞：左手放下半身詭異抖動

關鍵字：黃金,金價,非農就業人口,美國聯準會,降息

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

黃金價格連八漲！　資金急尋避風港...金價衝上近14個月新高

G20前中美貿易談判雜音多　法人建議多元資產配置保平安

退休金有2筆「勞保、勞退都可以領」　這種人最多有3筆別搞混

郭台銘南機場夜市吃米粉、魷魚羹　民眾沿途喊「打倒韓國瑜」

快訊／端午大樂透「頭獎1.2億」號碼出爐！全民瘋搶50組百萬加碼

「台灣失去了15年！」詹宏志嘆：創新陷困境　郭台銘：當總統讓它「翻起來」！　

影／郭台銘到西門町發「果凍財神包」香包　民眾排隊20分鐘領取高喊「郭董當選！」

外幣貴森森！2招聰明換匯　台幣10萬換日幣可省拉麵錢

勞動部：請長榮航空正視員工心聲　盡快與空服員工會恢復協商

AirPods無線充電盒　今日正式開賣售價2690元

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

為娛樂遊客...揭泰國煉獄動物園 大象遭針刺綁鍊「哀鳴」虐待畫面曝光

直升機救援74歲受傷婦遇亂流 驚險直擊！空中失控狂轉2分鐘

小S憶過世父親淚崩 想到喝酒模樣「我以前有多恨他」

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

黃金價格連八漲！　資金急尋避風港...金價衝上近14個月新高

G20前中美貿易談判雜音多　法人建議多元資產配置保平安

退休金有2筆「勞保、勞退都可以領」　這種人最多有3筆別搞混

郭台銘南機場夜市吃米粉、魷魚羹　民眾沿途喊「打倒韓國瑜」

快訊／端午大樂透「頭獎1.2億」號碼出爐！全民瘋搶50組百萬加碼

「台灣失去了15年！」詹宏志嘆：創新陷困境　郭台銘：當總統讓它「翻起來」！　

影／郭台銘到西門町發「果凍財神包」香包　民眾排隊20分鐘領取高喊「郭董當選！」

外幣貴森森！2招聰明換匯　台幣10萬換日幣可省拉麵錢

勞動部：請長榮航空正視員工心聲　盡快與空服員工會恢復協商

AirPods無線充電盒　今日正式開賣售價2690元

台南新市夏天「綠寶石」　酸澀回甘好滋味

愛車被強吻！「駕駛車門被刮花」他崩潰：安捏母湯　網見凶手怒了

特立獨行不是罪　雪鐵龍C5 Aircross「138.8萬元」在台預售

LIFE・經典／義大利式的藝術生活　SWATCH總監起床第1件事「很浪漫」

8日花蓮造勢湧人潮！　女韓粉自製「水鑽眼鏡」卡位：我要當韓國瑜的靠山

中職／包林傑頂替索沙初登板　運彩看好富邦勝統一

幫助動物社會化！動保處推多元化志工課程　打開YouTube就能學習

影／租單車故障還計費！系統爽騎6天到非洲...情侶崩潰停不了

秒殺記憶體！桃園隱藏版紅磚咖啡廳　還有整片彩繪牆萌翻天

獨／7旬活龍「韓鋼粉」高雄騎到花蓮24小時未睡　搶佔國瑜第一排

「痘坑異空間」拉出超長QQ毛！　分泌物狂噴...擠痘醫生：停不下來

財經熱門新聞

即／端午大樂透1.2億頭獎！號..

勞保勞退別搞混！這種人可領3筆..

郭台銘南機場發財神包　接地氣

郭台銘與詹宏志對話　開藥方搶救..

日圓不到2個月匯差近萬元　哈日..

郭台銘到西門町發香包　民眾排隊..

大樂透端午節續開50組百萬獎金..

備案制淪為暗殺條款？郭台銘：任..

投資人快筆記！2019年下半年..

Uber越來越猛　下個月紐約能..

新即時電價　下午1到3點不吹冷..

外幣貴森森　銀行教你聰明換匯

有線電視變慘業？政府只管制細微..

端午連假小確幸！下周汽油估大降..

更多熱門

相關新聞

油金走勢分歧　是股市的凶兆

在全球經濟成長放緩及中美間的關稅大戰抑制能源需求的潛在憂慮下，近期原油價格徘徊於空頭市場價位，與此同時，金價卻朝著另一個方向走。在避險買盤簇擁下，黃金價格已連續5個交易日呈漲勢，價位來到逾一年來最高。

貿易戰衝擊　台化砸16億投資複合材料

UNIQLO感謝祭能抽「999黃金塊」

不妙！聯準會降息聲再起　台債10年券殖利率將挑戰歷史低點0.6251%

資金湧入避險　黃金價格衝至近兩個月新高

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

19歲Uber外送員等待背影 網一看秒淚

妻變植物人4年…夫散盡家財呆坐床前：讓她去死吧

林志玲17年心寒內幕！爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9年惹網淚

學測48級分　他推甄交大+政大全上

Eason忍N年控他出外景霸凌！

丫頭搭私人專機「奶炸了」！

13歲小妹鬧肚痛　送醫驚覺「已經當媽」

懶人床好用嗎？網勸別買…超想哭

遭性侵女醫師反擊　咬斷惡狼舌頭

神算命理師：韓國瑜對手只有一人

苦讀男大生下班遭撞死！家屬慟求真相

夫2算靈異百子圖101人…妻肚連出人命

一人過很爽！「懶得談戀愛」星座Top5

更多

最夯影音

更多

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面