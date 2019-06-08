黃金價格連八漲！　資金急尋避風港...金價衝上近14個月新高

▲市場資金尋求避風港，激勵黃金價格近期大漲。（圖／本報資料照）

財經中心／綜合報導

美國最新公布的非農就業人口，不到市場預期的一半，增添市場對於經濟景氣衰退的疑慮，激勵了黃金價格再度走高，昨（7）日來到每盎司1,340美元，是連續第八個交易日上漲，並創下近14個月來新高，累計金價自4月以來已經上漲4.4％。

美國商品期貨委員會（CFTC）數據顯示，對沖基金持有的美國黃金期貨和期權多頭部位，在本週增加38％，來到17萬4,233份合約，創下2007年來最大增幅，顯示市場強烈看多黃金。

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美國昨天公布的5月非農就業人口新增7.5萬人，是三個月最低數字，對比預期的18萬，連一半都沒有達到。

黃金現貨昨天上漲0.3％，來到每盎司1,340美元，是連續第八個交易日上漲，也創下近14個月來新高。累計金價4月以來上漲約4.4％。

華爾街見聞指出，面對貿易局勢、地緣政治局勢緊張，以及全球製造業陷入低迷的跡象，資金因而進駐黄金市場。市場預期，美國聯準會將降息，這將降低持有黃金的機會成本，並使黃金更具吸引力。

瑞銀先前也看好黃金未來走勢，預估在美國下一次總統大選到來前的12個月內，黃金將維持強勁走勢，在未來3到6個月內升至1,350美元／盎司，明年站上1,400美元／盎司。