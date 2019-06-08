退休金有2筆「勞保、勞退都可以領」　這種人最多有3筆別搞混

▲退休族權益不可不知，退休金至少有2筆可以領，3分鐘讓你搞懂請領資格和計算方式。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

退休族一般來說至少有2筆退休金，除了「勞保老年給付」之外，還有「勞工退休金」，不少勞工把這2件事情搞混了，以為只有一筆退休金，就連請領資格、退休金計算方式也霧傻傻，其實只要搞懂3大差別，就能趁早準備理財規畫，避免淪為「下流老人」。

勞保局表示，勞保老年給付和勞工退休金是屬於不同的退休制度，彼此並不會影響另一項的申請。勞工退休金又可分為2種，分別是「新制」、「舊制」，由於上路時間不同，適用的勞工也就不一樣，僅有少數的人才可同時享有勞退舊制與勞退新制的年資，屆時即可請領退休金。

請繼續往下閱讀...

‧勞保老年給付

勞保老年給付是根據《勞保條例》所提供的一項社會保險給付，勞工只要依規定繳交保險費，當符合一定條件時，便可向勞保局提出申請，除了受雇勞工，沒有一定雇主或自營作業的勞工也能參加。

所有投保勞保的勞工，勞保年資如果在15年以下，勞保老年給付只能一次請領，而年資超過15年者，在2009年1月1日勞保年金施行後，有保險年資者，即可選擇一次請領或月領年金。

▲在大多數的情況下，民眾若選擇按月請領年金，通常會比一次領還要划算，因為活越久領越久。（示意圖／記者張一中攝）

至於一次請領的勞工，勞保老年給付是以勞保投保年資計算金額；若是按月領取者，則是「活越久，領越久」，不過在領取老年年金給付後死亡，如果尚有未及撥入帳戶的老年年金，得由其法定繼承人請領。

‧勞退舊制

根據《勞動基準法》第53條規定，勞工有下列情形之一，得自請退休，第一種是工作15年以上年滿55歲者；第二種是工作25年以上者；第三種是作10年以上年滿60歲者，符合條件者可自請退休，並向雇主請領退休金。

一般來說，勞退舊制適用於不太可能換工作的勞工，如在國營、大型企業工作的勞工，因為想領到勞退舊制的人，必須都在同一家公司上班，否則即無法符合退休要件。此外，舊制退休金也只能一次領走，不得選擇月退。

‧勞退新制

政府從2005年7月1日起強制採用勞退新制，規定雇主每個月一定要撥出員工薪資的6%，儲存於勞保局設立的勞工退休金個人專戶，當成員工的退休金，即使換工作，這筆退休金也會跟著勞工一輩子，只要年滿60歲，無論是否已經退休，即可向勞保局請領勞退個人專戶退休金。

根據規定，年滿60歲的勞工，其新制年資15年以上，可以選擇一次領走退休金，或是請領半月退休金，至於未滿15年者，只能選擇按月請領。勞退新制與勞保老年給付最大的不同是，帳戶的錢是由雇主提撥，該有多少退休金就有多少，即使按月領，平均分配後，不會因月領而有所增加，頂多額外增加每年的利息及收益分配。