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G20前中美貿易談判雜音多　法人建議多元資產配置保平安

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▲▼公司，企業，老闆，經理人。（圖／視覺中國）
▲中美貿易戰談判有明確進展前，投信法人建議採多元資產配置策略保平安。（圖／視覺中國）

記者劉姵呈／綜合報導

中美貿易戰引發全球金融市場歷經大震盪，儘管目前傳出好消息，但投信法人提醒，在六月底G20會議中美貿易談判有進展前，市場風險情緒還是很高，預估會隨著消息反覆動盪，建議採多元資產配置策略趨吉避凶，投資一檔組合基金等同於間接擁有數百支，甚至上千支投資標的，分散風險效果更好。

台新投信經理人謝夢蘭表示，就目前全球經濟環境分析，中國大陸第一季GDP年增率6.4%，與去年第四季持平並高於市場預期，雖經濟成長持續減速，但下行速度趨於緩和；在財報方面，美國 S&P500已公布的企業中，第一季獲利優於預期比例高達76%，金融業獲利表現不錯，在基本面穩健下，股市可逢低布局。短線來看，中美貿易雜音很多，全球投資者避險情緒升溫，預估本月股市波動放大，宜採多元資產配置策略降低波動度。

謝夢蘭建議，股債投資比重各佔一半，股市方面可逢低布局經濟相對穩健的美股，另外可增加美國高收益債、REITs等息收較佳的商品，提供下檔保護。

請繼續往下閱讀...

施羅德投信多元資產投資團隊投資長莊志祥認為，在貿易戰前景還未明朗下，建議投資人停看聽，無需減持手中原有投資部位，但要增加保護性的避險資產，以三大避險策略為主，包括拉長債券存續期間、轉持美元與增持黃金，度過這次市場動盪。

而近日市場又出現「殖利率倒掛恐帶來經濟衰退」的疑慮，莊志祥認為，現況跟過去評估衰退的時空背景並不同，2008年金融海嘯後全球出現超寬鬆貨幣政策，近年市場資金依舊存留，在此特殊環境下，才造成所謂的殖利率倒掛現象加劇，所以對於殖利率倒掛後6至12個月經濟衰退的看法充滿保留。只是要注意，目前除了美國以外的歐洲、日本市場，成長力道不足，如中美貿易戰持續，恐會讓經濟成長提早陷入停滯，因此投資人仍需謹慎。

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關鍵字：多元資產,投資建議,中美貿易戰

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