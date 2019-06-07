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郭台銘南機場夜市吃米粉、魷魚羹　民眾沿途喊「打倒韓國瑜」

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▲國民黨總統參選人郭台銘滿身是汗離開南機場夜市。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統參選人郭台銘滿身是汗離開南機場夜市。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

國民黨總統初選參選人、鴻海集團董事長郭台銘，今日晚間7點到南機場夜市體驗庶民經濟與庶民生活，並且沿路分發「果凍財神包」，受到民眾歡迎，沿途民眾、郭董的粉絲大喊「郭台銘當選」、「打倒韓國瑜」。

郭台銘在南機場夜市，也解決了端午節夜晚的晚餐，吃了炒米粉魷魚羹、蚵仔煎、臭豆腐以及甜品等，熱情的攤商老闆還送他龍珠、鹽酥雞、炸魷魚等，他也直說「一定要付錢」，會選擇南機場夜市發財神包主要是因為郭董本人很喜歡吃炒米粉、蚵仔煎這種平民美食，也展現了他接地氣的一面。

請繼續往下閱讀...

分發香包的途中，不少郭台銘的粉絲圍上來要求簽名、合照，並且高喊「凍蒜」、「打倒韓國瑜(高雄市長)」，也增添了國民黨初選的煙硝味。

自治會提出都更問題　指柯文哲應要認真解決

而南機場夜市自治會執行長林督欽陪同郭董體驗庶民經濟，也提出南機場夜市的問題，包含希望南機場夜市都市更新，但是礙於法令問題，加上老年人多數都不太想要都更，所以要都更更加困難，並也抱怨台北市長柯文哲太忙碌，無法解決這個問題；林督欽也提到，月營業額20萬元以上必須要開發票，是很老舊的規定，現在物價上漲，有許多攤商無法符合法規。

針對都更這個問題，郭台銘表示，地方政府必須要解決這個問題，柯文哲要認真做這件事，並且發現人口老化不只是南部才有的問題，北部也同樣有像南機場夜市這樣的問題需要被關心。

郭台銘逛時也發現，南機場夜市現在已經很少用一次性餐具，很有環保概念，應該要推廣到其他的地方，他說他是「吃到哪、了解到哪」。郭董準備了1萬個「果凍財神包」在西門町跟南機場夜市已經全數發完，可見郭台銘的人氣相當旺。

▲國民黨總統參選人郭台銘滿身是汗離開南機場夜市。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統參選人郭台銘滿身是汗離開南機場夜市。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統參選人郭台銘滿身是汗離開南機場夜市。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統參選人郭台銘滿身是汗離開南機場夜市。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統參選人郭台銘於南機場夜市發放果凍財神包。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統參選人郭台銘於南機場夜市發放果凍財神包。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統參選人郭台銘於南機場夜市發放果凍財神包。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統參選人郭台銘於南機場夜市發放果凍財神包。（圖／記者林敬旻攝）

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