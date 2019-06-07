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「台灣失去了15年！」詹宏志嘆：創新陷困境　郭台銘：當總統讓它「翻起來」！　

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▲▼郭台銘與PC home董事長詹宏志對話。（圖／翻攝自YouTube／郭台銘）

▲郭台銘（右）YouTube頻道單元節目「郭董來請教」的首集，邀請到PChome董事長詹宏（左）。（圖／翻攝自YouTube／郭台銘）

記者王曉敏／綜合報導

鴻海董事長郭台銘宣布參與國民黨總統黨內初選後，開設YouTube影音頻道推出「郭董來請教」單元，邀請PChome董事長詹宏志對談，詹宏志感嘆台灣「失去了15年」、政府在經濟政策上沒有最高的見解，對網路產業的投資從一停就是十多年！郭台銘說，若他當選總統，就要做大的科技創新平台，不管是AI、新藥、物流等項目，都可以創新發展。

在這場精英對談中，詹宏志感嘆台灣「失去了15年」。他指出，在公共網路元年、1994年時，台灣領先全世界多半的國家，甚至與美國同步。台灣的大學生在1980年代就開始用網路，管理自己的BBS及Server（伺服器），當時除了美國，沒有其他國家有這樣的東西， 「台灣在1998年前就開始投資網路產業，但1998年後，政府就失焦了！」詹宏志直言，網路泡沫破裂及連續的政黨輪替都對台灣的網路產業造成影響，而當時台灣對網路產業的投資一停下，就沒有恢復。詹宏志痛批，政府把所有東西都拿來服務政治，「這是很糟的結果」。他還說「現在的得利者腦中沒有其他事」，當權者心中沒有一個大的前景，沒有要改善這個社會的每一個領域，沒有想要創造好的規則，讓經濟可以發展。

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▲▼郭台銘應對中美貿易戰下的台灣嚴重危機記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘認為，現在的問題是，法律都走在創新的後面。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

郭台銘則對目前停滯的網路科技、經濟發展提出看法，「從我的角度來看三個問題」，一、政府領導人必要懂未來科技 ，要有深切的體會。未來科技可以翻轉台灣經濟。二 、台灣競爭力必須要由政府出面主導。三、創新是需要鼓勵、需要被支持、試驗。」

但他也說，現在的問題是，法律都走在創新的後面，過去在傳統經濟時代，創新會產生政治的問題，政治人物會從法律面去解決問題，只要政治問題一出來再去修法，時間就冗長，等到做完後，創新又出來了…創新永遠比政治快、政治永遠比法律快。所以現在要把它「倒轉過來！」。

詹宏志則表示，比起日本、韓國，台灣的創新風氣其實相對盛行。台灣的創業者總會找到縫隙來做，但卻時常面臨「資金斷鏈」的問題。因為台灣的市場小、看好的人不多，使台灣年輕企業家後來也變得很實際，短時間內先找到很小的利基，「你以為他是小確幸，其實他是要立足」。他說，這情況其實與世界上其他較小型經濟體類似，「所以這些東西，包含商業模式、擴展的方法，很多國家跟我們有共鳴的地方，我們的模式都可以輸出。」

郭台銘對此也表示認同，「台灣政府應該要讓很多領域裡面都有1~2個模範，可以轉到世界去，而平台是國家要建立的。」

郭台銘強調，當權者目前的「政治」並不是在替經濟服務，而是在為他的選票服務，若他當選總統，將會搭建一個大的科技創新平台，台灣未來無論是叫AI島也好、創新島也好，所有的科技，如自駕車、人工智慧、健康醫療、新藥、新的檢驗方式、物流供應鏈等項，都可以創新發展，「若政治為經濟服務，創新那塊我可以留很多地方。」一旦當上總統，「我會想怎麼讓人民有錢、怎麼讓中小企業有創新的思維，整個台灣就是個創新島！」為台灣創造「大的科技創新平台」。

▼郭董來請教EP01－PCHOME董事長詹宏志專訪(上) 破解政客關說秘密！？

▼郭董來請教EP02－PCHOME董事長詹宏志專訪(下) 突破台灣新創困境就靠它！？

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關鍵字：郭台銘,詹宏志,網路科技,創新,郭董來請教

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