2歲男童住1700公里大莊園！失蹤3天…「離奇陳屍」住家水塔

▲警方在農場裡搜索3天,最後在水塔內找到男童。(圖/翻攝自昆士蘭警局Twitter)



國際中心/綜合報導

澳洲昆士蘭2歲男童史考特(Ruben Scott)4日傍晚在家園裡離奇失蹤,他和家人自今年1月以來就住在這1700平方公里大的農場,由於後頭就是著名的鱷魚棲息地,家人們懷疑他很有可能是被鱷魚吃掉了,立刻報警並PO文請求網友們幫忙找小孩。當地警局派出大批警力和7架直升機於附近一帶搜索,終於在7日下午找到史考特,但他已經成了一具冰冷遺體,而且還陳屍在住家附近的水塔裡。

▲搜救隊還派出越野車、直升機一起搜索。(圖/翻攝自昆士蘭警局Twitter)



據《每日郵報》報導,原本史考特和家人在農場裡玩耍,但家人一回神竟發現孩子不見了,最後一次見到他已經是在下午5點45分。員警漢德森(Mark Henderson)指出,搜救範圍達1700平方公里,是一項艱鉅的任務,「我們已經盡力了,但小兒科專家告訴我們,孩子失蹤超過2天,活著的機率已經不大了。」

