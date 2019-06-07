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2歲男童住1700公里大莊園！失蹤3天…「離奇陳屍」住家水塔

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▲▼2歲男童失蹤，陳屍在住家水塔。（圖／翻攝自昆士蘭警局Twitter）

▲警方在農場裡搜索3天，最後在水塔內找到男童。（圖／翻攝自昆士蘭警局Twitter）

國際中心／綜合報導

澳洲昆士蘭2歲男童史考特（Ruben Scott）4日傍晚在家園裡離奇失蹤，他和家人自今年1月以來就住在這1700平方公里大的農場，由於後頭就是著名的鱷魚棲息地，家人們懷疑他很有可能是被鱷魚吃掉了，立刻報警並PO文請求網友們幫忙找小孩。當地警局派出大批警力和7架直升機於附近一帶搜索，終於在7日下午找到史考特，但他已經成了一具冰冷遺體，而且還陳屍在住家附近的水塔裡。

▲▼2歲男童失蹤，陳屍在住家水塔。（圖／翻攝自昆士蘭警局Twitter）

▲搜救隊還派出越野車、直升機一起搜索。（圖／翻攝自昆士蘭警局Twitter）

據《每日郵報》報導，原本史考特和家人在農場裡玩耍，但家人一回神竟發現孩子不見了，最後一次見到他已經是在下午5點45分。員警漢德森（Mark Henderson）指出，搜救範圍達1700平方公里，是一項艱鉅的任務，「我們已經盡力了，但小兒科專家告訴我們，孩子失蹤超過2天，活著的機率已經不大了。」

經過3天的搜索，大家並沒有在叢林或水道間發現史考特，而是在住家附近的一個水塔裡找到他屍體。他的媽媽娜塔莎（Natasha Scott）表示，很感謝這幾天警察、國家救援隊，甚至是熱心民眾的幫助，不管是徒步或騎著越野車，大家都已經盡力了，「今天，我坐在這哭泣，身為母親的我非常自責，比外人想像的都更痛苦。」目前，警方仍在調查史考特為何會掉入水塔，以及詳細的事發原因。

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關鍵字：昆士蘭,Ruben Scott,紐澳要聞

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