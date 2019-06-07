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AirPods無線充電盒　今日正式開賣售價2690元

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▲▼新一代Airpods。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲新一代Airpods。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者吳靜君／台北報導

蘋果在今年春季發表會前，一連三天在官網上釋出許多硬體設備，新一代AirPods當時也公開亮相，搭配的新無線充電盒版本，可以單獨購買，但直到今（7）日，官網才正式單獨開賣無線充電盒，果迷可以開始訂購囉！

新一代AirPods於3月正式亮相，有別於前一代只能透過設定，再輕敲耳機兩下來呼喚Siri，這次開放支援「嘿 Siri」功能，讓調整音量、切換歌曲、撥打電話，甚至取得路線指引都變得更加方便。

請繼續往下閱讀...

新一代AirPods在充電盒的選擇上，提供與前一代相同的普通充電盒以及無線充電盒搭配的兩種版本，售價分別為5,290元和6,490元。

雖然，無線充電盒能夠單獨購買，但直到今日，蘋果官網才正式開賣，單獨售價為2,690元，有興趣的果迷們，也可動手上網訂購囉，大約7月後即可到手。

蘋果官網上顯示，有了無線充電盒，充電非常簡單，只要將 AirPods 放進充電盒，然後放在與 Qi 相容的充電板上就行了，充電盒正面的 LED 指示燈讓消費者可以知道 AirPods 充電情況，即使充電板不在身邊，還是能使用 Lightning 埠進行充電。無線充電盒適用於各代 AirPods，且可儲存多次充電量。

至於配置無線充電盒的新一代AirPods，售價6490元現在仍未開放訂購，想要直接購買最高規的消費者，還得再等等。

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