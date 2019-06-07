郭台銘駁斥投資比特幣謠言　將評估對假新聞採取法律行動

▲郭台銘遭人冒名發佈假消息，指稱他上電視節目宣傳自動化比特幣平台，對此，郭台銘競選辦公室均已截圖蒐證（如圖），並緊急聲明駁斥，這是不實捏造的假新聞。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

財經中心／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘，今（7）天發聲明指出，有多個臉書粉專以及網站，製造且傳播假新聞，指稱他曾宣傳一個自動化比特幣交易平台以及投資Bitcoin Future 平台比特幣，這些都是惡意捏造的不實內容，將評估對此平台採取法律行動。

郭台銘表示，「 Fridaynewsify 」 等多個 粉專及網站 http://tinyurl.com/y6trblnk，透過社群平台及廣告推廣，製造且傳播假新聞，宣稱郭台銘上節目《 2 分之一強》，宣傳名為「 Cryptosystem 」的自動化比特幣交易平臺，並謊稱郭台銘投資Bitcoin Future 平台比特幣的一切說詞，均為惡意捏造之不實內容，郭台銘從未投資該平台。

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郭台銘嚴正聲明，所有相關內容絕非事實，望社會大眾切勿輕信 、也請媒體勿傳播此不實之資訊，並將評估是否對此平台 採取相關法律行動 ，以正視聽。

▲郭台銘遭人冒名發佈假消息，指稱他上電視節目宣傳自動化比特幣平台，對此，郭台銘競選辦公室均已截圖蒐證（如圖），並緊急聲明駁斥，這是不實捏造的假新聞。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

▲郭台銘遭人冒名發佈假消息，指稱他上電視節目宣傳自動化比特幣平台，對此，郭台銘競選辦公室均已截圖蒐證（如圖），並緊急聲明駁斥，這是不實捏造的假新聞。（圖／郭台銘競選辦公室提供）