外幣貴森森！2招聰明換匯　台幣10萬換日幣可省拉麵錢

▲透過外幣ATM，也可以享受外幣減分的優惠，值得民眾參考。（圖／兆豐銀提供、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

兩大主流外幣美元、日圓貴森森！根據台銀到昨（6）日牌告價來看，美元現鈔賣出價格為31.645元，對民眾來說美元現在顯得非常貴；日圓現鈔賣出價格0.2933元，日圓更維持在兩年多來的高點，讓想要去日本玩的民眾同樣感到欲哭無淚。

銀行業者表示，民眾可以利用銀行的網銀、外幣自動櫃員機(ATM)兩招，可以享受銀行減分優惠省荷包。銀行業者教民眾，如何計算減分優惠，假設銀行的日圓是減0.0008～0.0013，那麼換10萬日圓就是省80元~百來元台幣；拿10萬台幣換日幣的話，就可以省日幣800~1000多元，大約就是一碗拉麵的錢。

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玉山銀、中信銀 網銀推減分優惠活動

首先，部分的銀行的網路銀行、行動銀行，都有推出限期的換匯優惠活動，玉山銀到6月30日前，利用網銀及行動網銀Ａpp換匯、外幣帳戶提領，買美元、人民幣、日幣、歐元及澳幣共計14種幣別都有減分的優惠福利，以較為熱門的幣別來看，美元大約是減3.5分、人民幣減2分，日圓則是減0.13分左右。

中信銀則是在今年底前網銀都有換匯優惠，單筆即期換匯交易，以美元來說，換台幣10萬元左右可以減0.02；人民幣可減0.0084；日圓則可以減0.0008、定期定額換匯的話，日圓也可以減0.0008。

外幣ATM 提領方便又可享受優惠

除了網銀可以換匯優惠外幣，外幣ATM的優惠更是吸睛。以玉山銀來說，以玉山銀金融卡提領外幣，就會以本行「現金賣出」牌告匯率減碼，美元減5分、日圓0.1分、人民幣2分、港幣2分。兆豐銀外幣ATM也提供匯率優惠，可提領的外幣包含美元、日圓、港幣、歐元以及人民幣等。

銀行業者表示，外幣ATM可以直接換匯、直接優惠，假設用該行的金融卡，到外幣ATM提領，假設銀行減0.075，如果提領1,000美元，就可以省75元的台幣。外幣ATM的好處是，收取現金賣出價及即期賣出價的中間值作為賣出價，比起臨櫃換匯划算，而且不必受限於銀行營業時間，可以24小時都可以提領。

銀行業者表示，目前民眾換外匯的方式有「臨櫃換匯」、「線上結購外幣」、以及前面所述的「網銀換匯」、「外幣ATM」提領，民眾可以仔細比教銀行優惠，在主要貨幣美元、日圓很貴的期間，多少可讓自己省些荷包。