爽拿千萬透天厝！兒加碼盧「裝潢200萬」　長輩砸錢卻心寒...只能1樓看孫

▲別墅示意圖，與本文無關。（圖／免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名老闆娘的兒子娶妻後，不但得到阿嬤價值千萬元的透天厝，還跟母親陸續要了200萬裝潢費；沒想到長輩掏老本，竟換來絕情對待，連看孫子都只能在一樓，十分心寒。

女網友前幾天遇到以前的老闆娘，順勢閒聊了一會兒，對方趁機訴苦道，兒子娶老婆後，阿嬤直接把30多年前買的透天厝過戶，後來兒子請人裝潢，也一直吵著要她付款，前前後後拿了200萬。

請繼續往下閱讀...

▲兒子拿了千萬透天厝，又和媽媽狂要200萬裝潢費。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

當時，老闆娘只有兩個要求，其一是必須接阿嬤同住，再來就是給她裝潢公司的收據，結果兒子錢拿了，收據卻交不出來；更扯的是，老闆娘和阿嬤只能在一樓看孫，不能到樓上去。

女網友怒道，「這一切全是媳婦的決定，原本我不相信，身為老師怎麼可能這樣做，後來老闆娘帶我走一趟，我親耳聽到兒子說，妳明明知道某某人不讓妳上去，妳上去要幹嘛？我很想揍他，希望他們的報應快來。」

▲長輩們不能上樓看孫。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網友們看完不禁搖頭，「我只能說兒子媳婦有本事就自己出錢買房，自己出錢裝修，這樣都不會有話講，沒本事自己出錢還要裝高尚，這就是爛梨裝蘋果」、「怎麼覺得這兒子問題也很大啊，有時候只是媳婦背黑鍋而已」、「問題是兒子」。

不過，有些人則覺得不能聽一面之詞，「清官難斷家務事」、「很多老人家都是挑自己最有利的話講，實際內幕是什麼也許我們不知道」、「家家有本難唸的經，各有各的想法和立場，不是外人可以評論的」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」