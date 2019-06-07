郭台銘挑戰端午立蛋　近十分鐘大功告成

▲鴻海董事長郭台銘挑戰端午立蛋，花了快十分鐘終於成功立蛋。（圖／翻攝自Ｌｉｎｅ／郭台銘）

財經中心／台北報導

今天是端午節，鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘，也童心未泯地挑戰了立蛋，花了快十分鐘，終於成功立蛋，他還特別在LINE秀出照片，也祝大家端午節快樂。

郭台銘說，他今天是跟家人一起立蛋，花了快十分鐘才立起來，提醒大家別忘了來挑戰一下。照片中，郭台銘注視著自己立蛋的成果，文末他還標註＃立蛋大挑戰，輕鬆圖文呈現了他霸氣總裁形象之餘的另一面。

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不過，可別以為郭董今天只有悠閒地立蛋，事實上，他今天依舊馬不停蹄地展開初選拉票活動，一早就到松山慈惠堂、奉天宮參拜，受到許多民眾歡迎，並且高呼郭台銘當選，讓他心情大好，頻頻跟民眾握手，並且露出微笑。

▲郭台銘今天到松山慈惠堂、奉天宮參拜。（圖／記者李毓康攝）

今天下午五點半起，郭台銘還要連趕兩場發放「果凍財神包」香包，先是到西門町的西門捷運站6號出口，接著晚間七點半在南機場夜市發放。

即便週六，也就是明（8）日，郭董也沒有休息，預計要到新北市三重，要為雲林文昌國小棒球隊小朋友加油。明天晚間再趕兩場，先到板橋重慶黃昏市場，再轉往新店安和夜市，發送「果凍財神包」香包。