端午節郭台銘到慈惠堂、奉天宮參拜　強調八字信仰「和平安定、經濟發展」

▲郭台銘今天到松山慈惠堂、奉天宮參拜，並發放香包，對熱情民眾一一回應。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

鴻海集團董事長、國民黨總統參選人郭台銘今（7）日到慈惠堂與奉天宮參拜，並且送當地民眾香包，郭台銘說：「我的信仰是什麼？我的信仰就是台灣和平安定、經濟發展」。

位在台北市福德街上的松山慈惠堂，是台北市的知名廟宇之一，主祀瑤池金母，郭台銘表示，今日來參拜的意義重大，也祝福大家端午佳節快樂。

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郭台銘說，他來拜神是內心有「信仰的」，他的信仰是台灣和平安定、經濟發展，他也祝福來參拜的信眾，並且承諾一定會做到「和平安定、經濟豐沛」8個字，每個人都可以受到聖母的保佑，安居樂業健康快樂。

▲郭台銘今天到松山慈惠堂參拜。（圖／記者吳靜君攝）

▲郭台銘今天到松山慈惠堂、奉天宮參拜。（圖／記者李毓康攝）

郭台銘也到奉天宮參拜並且發放香包，據廟方估計，志工做了3萬個香包送給信徒，受贈的民眾也相當熱情，大喊「郭台銘當選」、「郭台銘要當選，經濟才會好」等。

據了解，松山慈惠堂廟方政商關係良好，過去不少政治人物逢年過節都會去松山慈惠堂參拜，包括總統蔡英文、前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、台北市長柯文哲等人，都曾去參拜。

▲郭台銘今天到松山慈惠堂、奉天宮參拜。（圖／記者李毓康攝）