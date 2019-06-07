林志玲結婚也有概念股？大陸A股網傳股市明牌　遭譏諷「炒股無孔不入」

▲林志玲結婚，竟也引發大陸民眾喊出林志玲概念股。（圖／翻攝自IG／林志玲、AKIRA）

財經中心／台北報導

藝人林志玲宣布结婚，不但成為話題，甚至還引發大陸民眾喊出「林志玲概念股」，把她曾經代言的大陸品牌商品當成股市明牌，但這樣的推論喊盤，也引發網友的譏諷，認為是炒股炒到無孔不入的地步。

陸股今（7）日因端午節休市，林志玲概念股是否真能發威，要等到下週一（10日）股市開盤後，才能得到驗證。

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華爾街見聞整理了網路消息，所謂的林志玲概念股，包括美邦服飾、都市麗人、匯潔股份、貴人鳥、四川長虹、太極集團、李寧、人福醫藥、白雲山、中順潔柔、紅牆股份、曲美傢俱、姚記撲克、仁和藥業、榮泰健康等。

以美邦服飾來說，2011年曾邀林志玲擔任都市系列代言人，同年，林志玲也為李寧代言；貴人鳥則是在2014年簽約林志玲成為品牌代言人，當年林志玲40歲。

另外，四川長虹的關連是曾在2007年找來林志玲代言長虹手機，代言費高達8位數；2015年，林志玲為太極集團的高端礦泉水太極水代言。

這樣的推理喊盤，當然也引起正反意見，有網友不以為然地留言「真是什麼概念都能炒啊」、「炒股票真到了無孔不入的地步」、「奇葩，這也能炒」。大陸媒體也點出，A股從來不缺少這樣的無厘頭炒作。

除了大陸廠商，林志玲也曾經幫SONY 代言過INTERNET 電視，以及為和成（1810）代言旗下衛浴用品。如果依照大陸網友的推論標準，這些公司算不算是林志玲概念股？林志玲結婚真的會牽動股價變化嗎？相信股民心中自有定論，下週一也可見分曉。