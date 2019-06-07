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備案制淪為暗殺條款？郭台銘：任何大選都要有備案　候選人團結支持勝出者

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▲▼ 郭台銘松山慈惠堂、奉天宮參拜。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘前往松山慈惠堂參拜。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘，今（7）天早上前往松山慈惠堂、奉天宮參拜，被媒體問到他提出的「提名備案機制」會不會淪為暗殺條款？郭台銘強調，任何大選、比賽都要有備案，所有候選人照制度走，選完也要支持勝出者，把所有立委一起帶上去

郭台銘昨日與黨內五人小組會面，提出8點聲明，其中首度提出所謂的「備案機制」，也就是如果初選出線候選人因故不能繼續參與競選，則由制度選出備份人選繼續上場接替選舉。不過，有人認為台灣自有初選提名制度以來，無論大小公職，皆沒有所謂的「備案機制」，甚至會不會淪為「暗殺條款」，也就是暗殺初選勝出者，讓備案人選接替上陣？

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對此，郭台銘今天回應指出，全世界任何一個選舉辦法都都要有計畫，「我們今天這麼大的企業，都要有一個備案，這個計畫要是事先講好，要系統化要制度化，所以大家過去講換柱事件，換柱是沒有系統沒有制度，所以才臨時來的。」他表示，問題就要制度化，在所有的候選人初選的時候大家就照著制度走，不過先決條件是，所有候選人必須團結。

郭台銘強調，黨內不但要支持那個勝出的人，而且要把幫所有的立委一起帶上去。「黨中央要制定這個政策，不管是誰勝出，誰沒有勝出，大家都還要繼續協助輔選，不是初選結束後大家就散掉，必須到2020年的1月11號，這就是建立一套系統。」

另外，對於外界猜測的「郭王配」，郭台銘說：「我們的結論是兄弟爬山各自努力，但是我要強調，王院長是國民黨重要的資產，不管這個國民黨的勝選，2020誰要勝選，不能缺少王院長這個資產。國民黨需要他，中華民國也需要他。」

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關鍵字：郭台銘,國民黨,王金平,備案機制,總統

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