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到日本工作！在地友「每天通勤3.5hrs」他嚇壞：還要加班應酬　網揭2關鍵

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▲▼電車通勤,上班族通勤,日本東京,電車通勤族。（圖／記者季相儒攝）

▲日本電車通勤族。（圖／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

「為什麼日本人對通勤時間容忍度這麼高？」一名網友到日本工作，目前每天的通勤時間，大約要2個多小時，沒想到在地朋友更誇張，竟要花3個半小時在這上面，況且加班、應酬更是職場常態，讓他不禁好奇究竟是怎麼撐下去的。

網友在PTT八卦版提到，大家都知道日本的上班族跟學生非常繁忙，總是一大早就要出門上班上課，轉乘電車都要轉好幾條線、走好幾公里的路，而目前在當地工作的他，也應證了這個說法。

請繼續往下閱讀...

▲啤酒,酒,酒精,居酒屋,街道。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲下班還要應酬。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網友表示，他有認識了兩位警察沒住宿舍，部長通勤要2個半小時，另一位警員甚至得花3個半小時，「雖然有些公司會補助交通費，不過長時間通勤累都累翻了吧，更不用說還要應酬加班！」

他也不禁感嘆，「看到都嚇傻了，小魯目前通勤1天2個多小時，已經覺得蠻累的，沒想到日本人竟然能對通勤時間的容忍度這麼高，到底是什麼原因呢？」

▲▼上班族。（圖／PAKUTAS）

▲日本研究顯示，上班族最容易在周一早上上班前感到憂鬱，進而結束自己的生命。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTAS）

對此，鄉民點出2大關鍵，其一是通勤公司會補助車錢，再來是日本當地實施住商分離，所以住宅區和市中心都有一段距離，「3小時半路過」、「如果想省時間，你就要不吃不喝10年」、「交通費補助，上車打電動玩手機睡覺，習慣就好」、「很多日本公司會出通勤費」、「居住品質的堅持啊！一些日本人對住有一定的要求」、「我朋友在日本工作過，就算住公司指派宿舍，也是要搭1小時的車」。

還有不少人點名矽谷，直言「你可以參考矽谷的狀況，更慘的大有人在」、「你一定沒看過矽谷人的通勤時間」、「日本步調很快～親戚在美國，開車通勤一次也要2、3個小時」。

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關鍵字：日本人,通勤,通勤族,工作,上班族,PTT,矽谷,住商分離

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