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和尪「辦完事」！婆婆提醒一句媳婦毛翻：很不舒服　網勸搬家

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▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP

▲婆婆種種不尊重人的舉動，讓媳婦好崩潰。（圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

好沒隱私的感覺！一名媳婦今日在臉書抱怨道，同住一屋簷下的婆婆不僅會在門外偷聽她和老公「辦事」，甚至還偷進他們房間，擅自拿走她抽屜的薪水，隨後才告知說自己是「借用」。對此眾多網友們都說無法忍受，「搬出去了吧」、「這有點病態我無法」，紛紛勸她不能就這樣算了。

「我真心覺得我婆婆很扯。」一名女網友在臉書「爆廢公社二館」抱怨婆婆，她表示某日和老公「辦完事」後出去喝水，婆婆竟然出現在她眼前表示「不要不小心懷孕喔」，表示剛才所做的一切婆婆都聽在耳裡，讓她超傻眼，「辦事也被她聽到，很不舒服。」

請繼續往下閱讀...

更可怕的是，上次原po跟老公說她的薪水放在抽屜，不要動到，結果要用錢的時候，發現竟然少了5千元，老公也說不知情；結果婆婆後來才自己承認想跟她借錢，所以擅自進他們房間拿了5千塊。原po因此超怒，認為婆婆沒有經過同意就進房間亂動，實在很無理，「要不是親戚朋友在場，我就當場飆你了。」

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣。（示意圖／本報資料照）

▲媳婦放在抽屜的薪水也被婆婆拿走，問了之後才說是要「借用」。（示意圖／本報資料照）

貼文一出，有媳婦也超有感，表示自己的婆婆每次都裝耳朵不好，「自己想聽的時候再小聲她也聽得到」，平時也會進去房間亂動東西，翻完還不歸位。

其他人則認為這件事算嚴重，勸她好好和先生溝通，「這樣是偷錢了吧哪是借」、「不好好溝通，遲早會出事情」、「我真的沒辦法和這種人同住」、「搬出去吧」、「誇張，一點都不尊重人」、「想知道你老公的想法」、「飆下去啊！有一就有二，有夠沒水準」、「這種感覺我懂，上次我跟我老婆水深火熱，門忘記鎖，結果我媽連敲門都不會，直接開門進來，重點明明就已經是半夜了」。

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關鍵字：婆婆,婆媳,偷聽,爆廢公社二館

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