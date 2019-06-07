郭台銘：鴻海營收創新高 賴清德轉行做財經名嘴前、先做好功課

▲國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）



財經中心／綜合報導

前行政院前院長賴清德對鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘提出質疑，認為鴻海都已經出問題了，郭台銘要如何用鴻海治理經驗說服國家可以做總統？對此，郭台銘今（7）天早上公開回應道，鴻海營收創歷年同期新高，「希望賴院長在轉行做財經名嘴之前，先做好功課」。

賴清德昨（6）晚接受「綠色和平電台」專訪，談到郭台銘時指出，美國總統川普已威脅將對價值3000億美元中國大陸輸美商品課徵關稅，屆時全世界都將被波及，對鴻海影響很大。他質疑，鴻海都已經出問題了，郭台銘要如何用鴻海治理經驗說服國家他可以做總統？

郭台銘稍早前往松山慈惠堂參拜，接受媒體聯訪時回應指出，鴻海的營收來到歷年同期新高，他建議賴清德，在轉行做財經名嘴之前，先做好功課。據鴻海5日公布的5月份營收數字，鴻海自結5月合併營收為新台幣3842.17億元，較4月微增1.17%，比去年同期增長10.69%，來到歷年同期新高。

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面對來外界攻擊與抹黑，郭台銘認為，黨內外應分清楚。目前是黨內初選時期，而黨內皆是同志，同志不應操戈；至於對付敵人，他表示自己已準備好18般武藝，「反正民進黨的撇步、奧步、爛步盡量放來，我郭門是智多星的，絕對不怕」。