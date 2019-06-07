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美考慮對墨西哥「延遲加徵5%關稅」　美股3大指數上揚

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▲▼美股,紐約證券交易所（NYSE）。（圖／路透）

▲美股3大指數上揚。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

美國總統川普日前提出將對墨西哥進口商品加徵5%關稅，以強迫墨西哥積極處理移民問題；不過6日尾盤時段，傳出美國政府考慮延遲對墨西哥加徵關稅的消息後，美股立刻大漲並觸及當日最高點。

道瓊指數一度上漲近1%，達到25789.81點，最後漲幅181.09點，或0.71%，收在25720.66點；那斯達克指數上漲40.07點，或0.53%，收在7615.55點；標準普爾500指數上漲17.34點，或0.61%，收在2843.49點。

請繼續往下閱讀...

《彭博社》報導引述消息人士透露，由於美墨兩國仍在針對非法移民及走私毒品問題談判，因此美方考慮延遲加徵墨西哥進口商品關稅。消息傳出後，美股三大指數上漲，美元指數短線上揚，衝破了97關口，墨西哥披索兌美元也跟著飆升。

▲▼ 美國總統川普與日本首相安倍晉三舉行美日第11次領導人峰會。2019年5月27日。（圖／路透）

▲川普在推特上道出消息，立刻造成美股波動。（圖／路透）

消息人士指出，目前最有可能的結果是「美國仍會對墨西哥加徵5%關稅」，但墨西哥政府對談判極為嚴肅，正迅速採取行動以化解川普的擔憂。若美方真的對墨西哥祭出5%關稅，但同時墨西哥也兌現打擊非法移民的承諾，則加徵關稅的舉動只會是短暫的。

川普喊出若遲遲不達成協議，對墨加徵關稅的措施將在10日啟動。白宮貿易顧問那法若（Peter Navarro）早前發表聲明，「墨西哥若同意做出某些讓步，關稅可能根本不必生效」；墨西哥外交部長艾布拉德（Marcelo Ebrard）4日則樂觀表示，將就移民問題提案給美國，有8成機率可壁面美國開徵關稅。

ET快訊
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關鍵字：美股,道瓊,美國股市,北美要聞,那斯達克,標準普爾

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