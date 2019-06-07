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端午節上班可領雙倍薪、打工族時薪300元起跳　老闆拒給可靠1招檢舉自救

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▲▼服務生,非典型就業,服務業,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲一年一度的端午節到來，勞動部表示，勞工今天若出勤上班，雇主必須依法加倍給工資。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

端午3天連續假期到來，許多人都有出遊的計畫，不過也有部分勞工需要堅守工作崗位，但薪資該如何計算才不吃虧？勞動部表示，端午節屬於國定假日，勞工若在今天（7日）出勤工作的話，雇主必須依法給加倍工資。

根據《勞動基準法》第37條規定，內政部所定應放假的紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，雇主應照給工資。勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，端午節（農曆5月5日）是國定假日，適用勞基法的勞工皆可放假一天，雇主必須照給工資。

請繼續往下閱讀...

黃維琛指出，雇主若是徵求勞工同意在今天出勤，必須給加倍工資。舉例來說，一名花花的日薪是3000元，加倍工資就需再另加給3000元，而打工族時薪則是300元起跳。

▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／記者張一中攝）

▲國定假日出勤及工資給付，事業單位都應該依法辦理，雇主如違反規定，勞工可檢具相關事證申訴。（示意圖／記者張一中攝）

端午節當天恰好遇到勞工的休息日，黃維琛說，若勞工出勤的話，除了補假一天之外，工資必須按照休息日的標準發放加班費；若是勞工的例假日，除非遇到天災事故或突發事件，否則雇主不得要求勞工出勤。

至於休息日加班費計算方式，工作時間如果在1至2小時者，工資按照平日每小時工資額另再加給1又3分之1，工作時間3小時至8小時者，另再加給1又3分之2以上。

此外，端午節是國定假日，事業單位應依法辦理，若違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向勞工行政主管機關，或撥打1955專線申訴。

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關鍵字：勞動部,國定假日,端午節,上班,薪資,加班,雇主,打工

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