　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

黃寶慧專訪／老大不讓老二冒頭！4次「修昔底德陷阱」郭台銘講給你聽

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼美中貿易戰,中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲（圖／達志影像／美聯社）

記者姚惠茹／台北報導

中美貿易戰越演越烈，當代表世界強權的兩隻大象在打架，台灣不僅會受到波及，甚至已經嗅到第17次的「修昔底德陷阱」的訊號，鴻海董事長郭台銘接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧專訪時表示，台灣最有可能被捲入這場戰爭，但是領導人卻還沒有準備好，讓人十分憂心。

郭台銘表示，過去500年國際已經出現過16次「修昔底德陷阱」的訊號，「修昔底德陷阱」沒有那麼複雜，簡單來說就是幫派中的老大跟老二，當老二的權力追上老大到平起平坐的時候，就會發生問題，要不就是老大被老二追過並取代，要不就是老大壓住老二不讓其冒頭。

請繼續往下閱讀...

對於「修昔底德陷阱」訊號背後代表著戰爭，郭台銘解釋指出，過去500年國際出現過的16次「修昔底德陷阱」，只有4次沒有發生戰爭，首先是二次大戰後，原本英國是世界強權，但是二戰後變成美國第一，所以沒有懸念之下，英國就把世界第一的寶座讓給美國。

郭台銘表示，其次則是1960年代，美國和蘇俄從豬玀灣事件開始的冷戰時代，主要是武器、航太競賽，因為蘇俄沒有民生用品，只有軍事用品，所以美國跟蘇俄的戰爭不會有貿易，也不會有科技，因為美國和蘇俄的量測系統完全不同，以鴻海為例，過去在俄國做過研發，所有的尺寸、數量單位和工具都不一樣，郭台銘強調這也與他之前提出「One World, Two system」相關。

第三次是日本跟蘇俄為了北方四島而有的戰爭危機，但是日本在全世界經濟體排名第二，蘇娥則是軍事實力排名第二，所以沒有真正爆發成戰爭的原因，就是因為他們是老二和老三，美國還是實際的老大，所以不會有戰爭的危機。

最後一個就是歐盟的成立，因為當時德國、英國、法國等3國都要爭取當老大，但是也只是歐盟的盟主，實際老大還是美國，所以也沒有發生戰爭，雖然郭台銘認為這些被列入「修昔底德陷阱」的理由牽強，但是按照真的「修昔底德陷阱」的定義，當真正老大和老二要爭權的時候，就會有100%的機率發生戰爭。

郭台銘表示，過去習近平訪美時曾說過，太平洋之大容得下中美兩國，這句話透露玄機，因為太平洋大嗎？飛機飛過去不過十幾個鐘頭，第七艦隊就在這編繞行巡視，所以他認為太平洋不大、容納不下，因此才會有今天的中美貿易戰，雖然他之前預測快要結束，但是現在中國大陸反擊喊出「談，大門敞開；打，奉陪到底」的口號，就像梭哈的牌局已經來到最後一張牌，大家一翻兩瞪眼，終會有一個輸家，不管是誰贏誰，還是平分秋色，甚至找2個小弟試手，台灣都是最有可能被捲入的國家，如果領導人沒有看清楚情勢，將會比金融危機更嚴重。

郭台銘憂心地說，台灣的經濟已經不知道有多少受到中美貿易戰波及，從高科技產業到有做外銷的傳統產業，還沒有被波及到的則是因為還在緩衝階段，但是現在的台灣領導人，沒有具備預見問題、提出問題、解決問題的能力，因此郭台銘認為自己最適合來擔任台灣領導人的位置。

郭台銘接受黃寶慧專訪的內容，將會在6月8日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出，讀者可以在《ETtoday新聞雲》官網、APP、新聞雲臉書粉絲頁同步收看。

▲郭台銘接受ETtoday專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘接受主持人黃寶慧專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

ET快訊
7月新制！雙北公車上下車皆需刷卡　漏刷無轉乘優惠
好市多除霉神物！一噴「1hr噁垢全掉光」免刷牆　對照圖太神奇
王金平批「奇怪的初選」　韓國瑜：身為市長我是被動式的被徵詢

關鍵字：鴻海,郭台銘,國民黨,總統,黃寶慧

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

權王、股王雙雙落難重挫領跌　台股收跌52點力撐10400點關卡

Google內部火星文盛行！　TGIF、Noogler菜鳥通通有聽沒有懂

11種製造業遇「急單」想闖關放寬七休一　勞動部下周開會討論

「我跟王金平是關公兄弟」　郭台銘：國民黨要團結一個都不能少

端午連假小確幸！油價可望連3降　下周汽、柴油估大降1.4、1.5元

端午前夕睡不著覺買刮刮樂　30歲竹科男爽中200萬！

繫好安全帶！油金走勢分歧　是股市的凶兆

超越瑪丹娜！蕾哈娜自有品牌創6億身家　成全球最富有女音樂人

官方版「國境戰隊」漫畫人物登場！　財政部小編再出招...網友熱情回應：移民戰士性感

LINE Pay電子錢包功能+1　攜手Visa整合數位支付卡

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

許效舜感應到賀一航很開心　「他在那邊開餐廳秀等大家」

高雄喜憨兒創作料理吃到飽！　「暖心服務」讓顧客感動淚推

怎麼把玩具丟地上？媽才唸2句... 萌娃「泛淚+癟嘴」網不捨：饒他吧

權王、股王雙雙落難重挫領跌　台股收跌52點力撐10400點關卡

Google內部火星文盛行！　TGIF、Noogler菜鳥通通有聽沒有懂

11種製造業遇「急單」想闖關放寬七休一　勞動部下周開會討論

「我跟王金平是關公兄弟」　郭台銘：國民黨要團結一個都不能少

端午連假小確幸！油價可望連3降　下周汽、柴油估大降1.4、1.5元

端午前夕睡不著覺買刮刮樂　30歲竹科男爽中200萬！

繫好安全帶！油金走勢分歧　是股市的凶兆

超越瑪丹娜！蕾哈娜自有品牌創6億身家　成全球最富有女音樂人

官方版「國境戰隊」漫畫人物登場！　財政部小編再出招...網友熱情回應：移民戰士性感

LINE Pay電子錢包功能+1　攜手Visa整合數位支付卡

初選民調微幅領先賴清德　蔡英文：有相當的信心

年度筆電品牌排行　華碩站上全球第2、蘋果「創新」吊車尾

塑膠微粒「吃喝呼吸」都下肚！　只喝瓶裝水年吞13萬顆

賴清德稱年改必要時可微調　蔡英文：希望他對國政多說明

春風視訊照外洩　竟是國際巨星...放話這天不見不散

從阿公阿嬤那學到的「知足」！用影像紀錄每一個完食的瞬間

美擬售台108輛M1A2艾布蘭戰車　蔡英文：國際對台重視持續增強

特斯拉5月在台熱銷374輛　國內電動車市場開始「回春」？

王金平批「奇奇怪怪的初選」　韓國瑜：身為市長、我是被動式被徵詢

王金平恐脫黨參選？　韓國瑜急發3聲明：一定將王院長留在黨內

財經熱門新聞

郭台銘要約「館長」划龍舟　承諾..

徐旭東偕子徐國安喜迎「裕勤輪」..

新即時電價　下午1到3點不吹冷..

郭台銘願簽切結書不黨內互打　「..

「我跟王金平是關公兄弟」　郭台..

劉德音談接班感言「這工作不簡單..

華為效應　大立光對6月看法保守

郭台銘小碧潭划龍舟　發送「果凍..

華為波及　台積電南京廠放緩　

摩斯漢堡母公司安心食品　擬投資..

端午連假小確幸！下周汽油估大降..

益航三年改革有成　目標每年配息..

鴻海45週年股東回饋再加碼　夏..

年輕人有救了！郭台銘救低薪

更多熱門

相關新聞

三腳督對戰　蔡英文勝賴清德　　

民進黨總統初選白熱化，根據《兩岸政策協會》6日公布民調，在對戰柯文哲、韓國瑜的「三腳督」情況下，總統蔡英文支持度微幅領先行政院長賴清德。至於各項政策願景認同度，民進黨在「主權、安全、外交」等議題具優勢，但在經濟、財政、社會民生上，國民黨都略勝一籌，而誰能「帶領台灣往好的方向走」，高雄市長韓國瑜則以8.9個百分點領先蔡英文。

王金平不參加初選　朱立倫：尊重

韓施政不滿意度48.9%！近6成市民反對他選總統

王金平不參加總統初選　國民黨：尊重

「我跟王金平是關公兄弟」　郭台銘：國民黨要團結一個都不能少

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

男友陳屍摩鐵「2年後就要結婚」！8年女友摸冰屍淚崩

OL吃麵…他驚：脫鉤了　曝再遇到2種作法

警醉殺5歲童　民眾憤怒圍攻警局

女直播主曬「H乳」細腰！神還原娜美

好市多除霉神物！一噴黑垢全掉光

好心載加油男！她外套「被沾精液」崩潰

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍

獨家／沛小嵐探視馬如龍：現在只有我可以進去　

端午改運大公開！財水擺3方位　　

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

王金平宣布不參加國民黨內初選！

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

小鐘目睹女星和導演大吵

人夫偷吃麵店老闆娘　在店面樓上啪啪

更多

最夯影音

更多

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面