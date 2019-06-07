黃寶慧專訪／老大不讓老二冒頭！4次「修昔底德陷阱」郭台銘講給你聽

▲（圖／達志影像／美聯社）

記者姚惠茹／台北報導

中美貿易戰越演越烈，當代表世界強權的兩隻大象在打架，台灣不僅會受到波及，甚至已經嗅到第17次的「修昔底德陷阱」的訊號，鴻海董事長郭台銘接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧專訪時表示，台灣最有可能被捲入這場戰爭，但是領導人卻還沒有準備好，讓人十分憂心。

郭台銘表示，過去500年國際已經出現過16次「修昔底德陷阱」的訊號，「修昔底德陷阱」沒有那麼複雜，簡單來說就是幫派中的老大跟老二，當老二的權力追上老大到平起平坐的時候，就會發生問題，要不就是老大被老二追過並取代，要不就是老大壓住老二不讓其冒頭。

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對於「修昔底德陷阱」訊號背後代表著戰爭，郭台銘解釋指出，過去500年國際出現過的16次「修昔底德陷阱」，只有4次沒有發生戰爭，首先是二次大戰後，原本英國是世界強權，但是二戰後變成美國第一，所以沒有懸念之下，英國就把世界第一的寶座讓給美國。

郭台銘表示，其次則是1960年代，美國和蘇俄從豬玀灣事件開始的冷戰時代，主要是武器、航太競賽，因為蘇俄沒有民生用品，只有軍事用品，所以美國跟蘇俄的戰爭不會有貿易，也不會有科技，因為美國和蘇俄的量測系統完全不同，以鴻海為例，過去在俄國做過研發，所有的尺寸、數量單位和工具都不一樣，郭台銘強調這也與他之前提出「One World, Two system」相關。

第三次是日本跟蘇俄為了北方四島而有的戰爭危機，但是日本在全世界經濟體排名第二，蘇娥則是軍事實力排名第二，所以沒有真正爆發成戰爭的原因，就是因為他們是老二和老三，美國還是實際的老大，所以不會有戰爭的危機。

最後一個就是歐盟的成立，因為當時德國、英國、法國等3國都要爭取當老大，但是也只是歐盟的盟主，實際老大還是美國，所以也沒有發生戰爭，雖然郭台銘認為這些被列入「修昔底德陷阱」的理由牽強，但是按照真的「修昔底德陷阱」的定義，當真正老大和老二要爭權的時候，就會有100%的機率發生戰爭。

郭台銘表示，過去習近平訪美時曾說過，太平洋之大容得下中美兩國，這句話透露玄機，因為太平洋大嗎？飛機飛過去不過十幾個鐘頭，第七艦隊就在這編繞行巡視，所以他認為太平洋不大、容納不下，因此才會有今天的中美貿易戰，雖然他之前預測快要結束，但是現在中國大陸反擊喊出「談，大門敞開；打，奉陪到底」的口號，就像梭哈的牌局已經來到最後一張牌，大家一翻兩瞪眼，終會有一個輸家，不管是誰贏誰，還是平分秋色，甚至找2個小弟試手，台灣都是最有可能被捲入的國家，如果領導人沒有看清楚情勢，將會比金融危機更嚴重。

郭台銘憂心地說，台灣的經濟已經不知道有多少受到中美貿易戰波及，從高科技產業到有做外銷的傳統產業，還沒有被波及到的則是因為還在緩衝階段，但是現在的台灣領導人，沒有具備預見問題、提出問題、解決問題的能力，因此郭台銘認為自己最適合來擔任台灣領導人的位置。

郭台銘接受黃寶慧專訪的內容，將會在6月8日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出，讀者可以在《ETtoday新聞雲》官網、APP、新聞雲臉書粉絲頁同步收看。

▲郭台銘接受主持人黃寶慧專訪。（圖／記者林敬旻攝）

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