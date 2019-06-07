黃寶慧專訪／平均薪資鴻準第一、鴻海第六　郭台銘拚經濟保證Try Record

記者姚惠茹／台北報導

鴻海董事長郭台銘角逐國民黨內總統初選，最大勁敵就是人氣正夯的高雄市長韓國瑜，面對各個候選人都以「發大財」、「拼經濟」為競選口號，郭台銘在接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧專訪時表示，他有實幹45年的賺錢經驗，敢說自己是唯一可以實踐經濟，並帶領台灣把餅做大的最佳人選。

對於台灣人極欲掙脫悶經濟的心理，每個候選人都喊出「拚經濟」的口號，對此，郭台銘表示，傳統造勢是過去的競選模式，老百姓要得不是只會喊口號，所以郭台銘要讓台灣人看到他實幹的一面，因為他敢說他是所有參選人裡面，第一個從基層做起的人。

「我不會只喊口號，而是馬上實作」，郭台銘舉例，他下鄉到雲林的時候，縣長張麗善雖然為了平等對待所有參選人，不能表態支持，但仍然聘請他擔任經濟顧問，因此到現在自己還有10位同仁在當地協助農業做轉型，西螺出最好的醬油，所以他用AI大數據來幫他改善到最好，還有霹靂掌中戲，更是用3D來做下一代的素還真，並用AI合成聲音，這些就是他要把科技導入傳統經濟之中的最佳範例。

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談到最自豪的執行力，可以在全球14個國家，掌管140萬人，郭台銘強調「我有執行力！我是實幹派！」這不是只有喊口號，而是過去每一分一毫辛苦賺錢的經驗，讓他更懂得農漁民賺每一分錢的辛苦，而且正因為他是經濟的實踐者，所以他更懂得經濟的背後是科技的整合，他認為光談拚經濟太空泛，其實經濟沒有分高低，而是唯有科技的整合，才能創造有競爭力的經濟，否則只能低薪。

郭台銘表示，最好的例子就是證交所日前公布的上市公司平均薪資，鴻準排第一，鴻海排第六，但是他認為集團有很多附屬公司，所以薪水在過程中被拖累，不然加起來其實排第二，所以台灣前五名薪水最高有兩名都在他的集團之中。一掃外界所有的抹黑，郭台銘強調這就是競爭力，從他當年10萬元創業，鴻海如今已經是全台市值第二大，這些過去都沒有任何政府的補貼，而是完全靠競爭，他相信如果時間足夠，他可以證明給全台灣老百姓看。

郭台銘也強調，拚經濟不是只有喊口號，他實幹45年的賺錢經驗，了解到經濟要走向國際化，而且自己有「Try Record（嘗試紀錄）」可以給老百姓看，像是鴻海過去賺錢、在台灣繳稅的紀錄，所以郭台銘認為人民現在擔心的勞保基金、健保破產問題，只要把餅做大，透過外銷來賺全世界的錢，就可以提升整體經濟、破解低薪。

郭台銘接受黃寶慧專訪的內容，將會在6月8日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出，讀者可以在《ETtoday新聞雲》官網、APP、新聞雲臉書粉絲頁同步收看。

▲郭台銘接受主持人黃寶慧專訪。（圖／記者林敬旻攝）

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