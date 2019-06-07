　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

黃寶慧專訪／平均薪資鴻準第一、鴻海第六　郭台銘拚經濟保證Try Record

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲郭台銘提4招破解低薪　成立勞工薪資大平台。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海董事長郭台銘角逐國民黨內總統初選，最大勁敵就是人氣正夯的高雄市長韓國瑜，面對各個候選人都以「發大財」、「拼經濟」為競選口號，郭台銘在接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧專訪時表示，他有實幹45年的賺錢經驗，敢說自己是唯一可以實踐經濟，並帶領台灣把餅做大的最佳人選。

對於台灣人極欲掙脫悶經濟的心理，每個候選人都喊出「拚經濟」的口號，對此，郭台銘表示，傳統造勢是過去的競選模式，老百姓要得不是只會喊口號，所以郭台銘要讓台灣人看到他實幹的一面，因為他敢說他是所有參選人裡面，第一個從基層做起的人。

「我不會只喊口號，而是馬上實作」，郭台銘舉例，他下鄉到雲林的時候，縣長張麗善雖然為了平等對待所有參選人，不能表態支持，但仍然聘請他擔任經濟顧問，因此到現在自己還有10位同仁在當地協助農業做轉型，西螺出最好的醬油，所以他用AI大數據來幫他改善到最好，還有霹靂掌中戲，更是用3D來做下一代的素還真，並用AI合成聲音，這些就是他要把科技導入傳統經濟之中的最佳範例。

請繼續往下閱讀...

談到最自豪的執行力，可以在全球14個國家，掌管140萬人，郭台銘強調「我有執行力！我是實幹派！」這不是只有喊口號，而是過去每一分一毫辛苦賺錢的經驗，讓他更懂得農漁民賺每一分錢的辛苦，而且正因為他是經濟的實踐者，所以他更懂得經濟的背後是科技的整合，他認為光談拚經濟太空泛，其實經濟沒有分高低，而是唯有科技的整合，才能創造有競爭力的經濟，否則只能低薪。

郭台銘表示，最好的例子就是證交所日前公布的上市公司平均薪資，鴻準排第一，鴻海排第六，但是他認為集團有很多附屬公司，所以薪水在過程中被拖累，不然加起來其實排第二，所以台灣前五名薪水最高有兩名都在他的集團之中。一掃外界所有的抹黑，郭台銘強調這就是競爭力，從他當年10萬元創業，鴻海如今已經是全台市值第二大，這些過去都沒有任何政府的補貼，而是完全靠競爭，他相信如果時間足夠，他可以證明給全台灣老百姓看。

郭台銘也強調，拚經濟不是只有喊口號，他實幹45年的賺錢經驗，了解到經濟要走向國際化，而且自己有「Try Record（嘗試紀錄）」可以給老百姓看，像是鴻海過去賺錢、在台灣繳稅的紀錄，所以郭台銘認為人民現在擔心的勞保基金、健保破產問題，只要把餅做大，透過外銷來賺全世界的錢，就可以提升整體經濟、破解低薪。

郭台銘接受黃寶慧專訪的內容，將會在6月8日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出，讀者可以在《ETtoday新聞雲》官網、APP、新聞雲臉書粉絲頁同步收看。

▲郭台銘接受ETtoday專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘接受主持人黃寶慧專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

ET快訊
周揚青原來超有料！透視裝搭車被拍「驚見渾圓亮點」網：掉出來了
阿姨夜市收「沒防偽線」500元認賠　網點出關鍵結局逆轉：是真

關鍵字：鴻海,郭台銘,國民黨,總統,黃寶慧

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

備案制淪為暗殺條款？郭台銘：任何大選都要有備案　候選人團結支持勝出者

郭台銘：鴻海營收創新高 賴清德轉行做財經名嘴前、先做好功課

黃寶慧專訪／平均薪資鴻準第一、鴻海第六　郭台銘拚經濟保證Try Record

投資人快筆記！2019年下半年台股展望　法人聚焦內需四族群

郭台銘：會推出比日本更好的婦幼福利政策　請林志玲回台灣生孩子

端午節上班可領雙倍薪、打工族時薪300元起跳　老闆拒給可靠1招檢舉自救

美考慮對墨西哥「延遲加徵5%關稅」　美股3大指數上揚

Web線上報稅全面開放即達85萬件　成長9.5倍

彩券獎金扣所得稅　5年貢獻國庫247億元

快訊／威力彩獎號出爐！終結27連槓「頭獎4.8億」是你嗎？

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我

眾人守護！腦癱男首次投籃進球 母親淚崩「有殘疾也能堅持追夢」

1週前才許願..小亨堡美夢成真！　「開賓士回去」感謝陳建州：我的好老闆

下班尖峰...女騎士慘遭捲車底 30熱心民眾合力「抬客運」救援

曾治豪父喪首日獻唱《如果還有明天》　忍痛跑行程：我想你了爸

女神當市長？談備位人選 柯P：高嘉瑜是可考慮的人

備案制淪為暗殺條款？郭台銘：任何大選都要有備案　候選人團結支持勝出者

郭台銘：鴻海營收創新高 賴清德轉行做財經名嘴前、先做好功課

黃寶慧專訪／平均薪資鴻準第一、鴻海第六　郭台銘拚經濟保證Try Record

投資人快筆記！2019年下半年台股展望　法人聚焦內需四族群

郭台銘：會推出比日本更好的婦幼福利政策　請林志玲回台灣生孩子

端午節上班可領雙倍薪、打工族時薪300元起跳　老闆拒給可靠1招檢舉自救

美考慮對墨西哥「延遲加徵5%關稅」　美股3大指數上揚

Web線上報稅全面開放即達85萬件　成長9.5倍

彩券獎金扣所得稅　5年貢獻國庫247億元

快訊／威力彩獎號出爐！終結27連槓「頭獎4.8億」是你嗎？

備案制淪為暗殺條款？郭台銘：任何大選都要有備案　候選人團結支持勝出者

抓姦老公脫光正在嗨！　嫩妻才要「掀被教訓小三」一看尷尬了：爸怎麼是你

NBA冠軍戰／勇士股東推擠羅瑞還罵人　遭罰50萬美金+禁入場1年

世大運／楊俊瀚領軍21人田徑名單　男子400接有望再衝牌

端午連假出門資訊看這裡　國道1號埔鹽系統7日起封閉3天

王金平退初選　蘇治芬指「兩點」耐人尋味…勸王支持蔡總統

總金額破200億美元！陸商務部：習普會簽署超過10項經貿協議

他拒作「人肉配藥機」　勇敢創業嘆：1萬多元的藥賣幾百元還要被嫌貴

80kg高加索「囧臉飛高高」！　網一看驚呆：阿爸腰還在嗎？

商船遇襲「吸附雷釀禍」水下照曝光　阿聯狀告安理會：背後主使者是國家

財經熱門新聞

日圓不到2個月匯差近萬元　哈日..

即／威力彩獎號出爐！頭獎4.8..

美考慮延遲加徵5%關稅　美股3..

有線電視變慘業？政府只管制細微..

老闆拒給快檢舉！端午節上班可領..

郭台銘要約「館長」划龍舟　承諾..

Uber越來越猛　下個月紐約能..

又有電子大咖砸356億回台設廠..

端午連假小確幸！下周汽油估大降..

端午前夕睡不著覺買刮刮樂　30..

郭台銘憶當年創業艱辛　45年老..

郭台銘：會推出比日本更好的婦幼..

新即時電價　下午1到3點不吹冷..

直擊！鴻海總部曝光　工程師證實..

更多熱門

相關新聞

前行政院前院長賴清德對鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘提出質疑，認為鴻海都已經出問題了，郭台銘要如何用鴻海治理經驗說服國家可以做總統？對此，郭台銘今（7）天早上公開回應道，鴻海營收創歷年同期新高，「希望賴院長在轉行做財經名嘴之前，先做好功課」。

郭台銘：會推出比日本更好的婦幼撫育政策　請林志玲回台灣生孩子

影／王金平不拒扮演「抬轎者」：歡迎會面商討

王金平不參加「奇怪初選」　他們說…

郭台銘發「果凍財神包」　5個地點一次公開　

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

竹東少女「遭性侵火燒」棄屍長蛆　法官判死

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

黃光芹雙手作揖　爆「查出王小姐前夫」

北上找女友！他驚瞥已拆套套…一對質糗翻

騎士自摔遭斬首　頭顱滾6公尺遠

林志玲3天前早PO「婚紗照」！

她《玩很大》走光「被後製惡搞」

林志玲IG報喜：我結婚了！　首曬「夫妻合照」

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內行人激推

臉書給餐廳負評　她慘被公開吃相

「暗黑版」林志玲發現本尊結婚　激動發文…粉絲求婚了！

被逼問偷吃幾次！人妻越數越多…他臉綠了

921強挖7屍！男救災被報復…瀕死

更多

最夯影音

更多

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面