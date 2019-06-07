投資人快筆記！2019年下半年台股展望　法人聚焦內需四族群



▲全球股市示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／綜合報導

中美貿易談判再掀波瀾，加上五月報稅季及第一季財報公佈等因素，過去一個月市場觀望氣氛濃厚，市場憂心五窮六絕發酵。法人表示，中美貿易戰的不確定性以及科技業的庫存調整將在未來1~2個月持續發酵，但待利空充分反映後，台股有可能迎來總統選舉行情，建議聚焦營建、食品、觀光、金融等四大內需族群。

中美貿易戰持續擴大，除了美國對墨西哥及印度課稅外，大陸也對美國提出一連串措施與聲明，儘管目前消息釋出願意與美國解決關稅問題，再加上美國聯準會主席鮑爾暗示可能降息支撐經濟，但在六月底G20會議之前對市場仍是未知數。

凱基投顧表示，根據過去6次總統大選經驗，台股通常從選前3至6個月即開始營造一波選舉行情，儘管這6次當中，最近3次因遭遇全球股災而出現負報酬率，但相較鄰近國家表現卻相對抗跌。而選舉牛肉政策通常以訴諸「庶民經濟」為主，建議投資人可參考營建、觀光、食品、金融等扮演選舉行情的內需族群。

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▲凱基投顧發表2019下半年台股展望。（圖／凱基投顧提供）

施羅德投信經理人詹祖光表示，就目前操作台股，建議採取謹慎但樂觀的態度。首先，短線上最好避開今年已經漲多的類股，尤其是與華為相關的5G概念股，因為現在還在談判階段，考量到大部分5G的專利都掌握在華為手上，若華為不授權，其他廠商就要想方法突破，至少可能要多花1至2年，整個5G的研發時程就可能延後。

詹祖光也建議，投資人可以關注內需型、防禦型股票。與去年底股票全面下跌不同，這次比較是與中美貿易相關的股票領跌，像是科技股、電子股，其他內需型股票的股價並沒有受到影響，台股資金很明顯的流向比較防禦型、內需型的產業，所以建議資金可暫時停泊在這些類股。

首先是營建類股，房市其實在前年的成交量是最低的，去年開始有復甦跡象，一些經濟數據如房貸、新屋開工執照發放都有成長之外，搭配台商回流，資金因為人民幣貶值從中國大陸移出，對台灣房地產也有利。另外，受惠台商回流的還有銀行股，因為台商建廠資金的需求，企業貸款因此也有比較好的表現。



