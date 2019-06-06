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彩券獎金扣所得稅　5年貢獻國庫247億元

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▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年,大樂透。（圖／記者李毓康攝）

▲公益彩券中獎獎金扣繳所得稅5年來已經達到247億元。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部國庫署今（6）日統計，從103年到107年第四屆公益彩券發行至去年，5年累計扣繳247億元，平均1年金額49.4億元，比第三屆金額增加，買氣呈現成長，其中104年還貢獻了57億元，為近年來的高點。

根據財政部統計，公益彩券年度銷售目標為1181億元，今年累計結算銷售金額為298.78億元，年度目標達成率為25.3%；相較去年同期，銷售金額約減少25.81億元，降低了7.9%。但是財政部強調，今年前4月的金額，還未算入春節刮刮樂的銷售金額，所以較去年同期略有減少，如果算入的話，今年的目標仍可以達成。

請繼續往下閱讀...

今年春節彩券買氣搶搶滾　端午節預期再掀高潮

但是今年春節彩券的業績卻是搶搶滾！根據統計，春節電腦型銷售金額42.3億元、去年同期為33.9億元；立即型的彩券為218億元，較去年同期159億元，顯見今年的春節的買氣相當火熱。

國庫署官員表示，由於今年春節的彩券不錯，原本只有春節才有的百組百萬獎，今年端午節也推出相關的加碼活動，希望端午可以刺激買氣。

值得注意的是，現行不論電腦型彩券或刮刮樂中獎，金額在2000元以上，就要扣繳2成所得稅，以民眾喜愛的威力彩為例，目前中六獎（800元）以下皆免扣繳，中5獎（4000元）以上則要扣稅20%。財政部日前已預告修正，將公益彩券免稅門檻提高至5000元，超過才扣稅，但最快要等12月才上路，稅損目前無法統計。

彩券獎金扣稅　13年來貢獻國庫558億元

不過，國庫署公布近年來，彩券獎金扣稅情況，96年至102年，第三屆公益彩券發行期間，總計7年彩券獎金扣繳金額達311億元，平均1年約有44.4億元入庫。103年到107年第四屆公益彩券發行至去年，5年累計扣繳247億元，平均1年金額49.4億元，比第三屆金額增加，買氣呈現成長。

彩券獎金扣繳金額高點則落在104年，單1年就有57億元的扣繳稅金入庫，主要是因當年威力彩接連開出30.03億元及28.7億元頭獎，金額創史上新高、次高，並帶動買氣升高。105年則因春節碰到南台大地震，銷售受到影響，加上少見長時間連摃的高額頭獎，買氣下滑，也影響扣繳金額降至46億元；2017年、2018年也維持在46億、47億元水準。

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關鍵字：公益彩券,銷售額,刮刮樂,電腦型彩券,經銷商,作公益,所得稅,課稅門檻

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