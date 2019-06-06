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向民間招手！台灣首宗長照機構BOT案　明年3月招商

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▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財政部將推動台灣首件長照BOT案，地點位在基隆市，預計提供600床長照床位。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

政府推動長照政策，財政部促參司與衛福部、基隆市政府合作，推動首宗長照BOT案，該案位在基隆市安樂區，占地約3.76公頃，將在明年3月招商，初估可提供600床長照床位。

財政部促參司今（6）日舉辦「基隆市長照福利服務園區促參案」說明會，主要目的就是推動台灣首宗長照BOT案，該案位在基隆安樂高中旁，現址有基隆市立仁愛之家正在經營，若長照園區可行，未來可望提供600床長照床位，並且未來還有複合式照顧模式，包含安養、護理、及學習教育培訓等功能，希望可以吸引民間投資16億元。

請繼續往下閱讀...

官員表示，這個案子與一般促參案件略有不同，為合法的播用土地，也提供減免地租等租稅優惠，但是該案的自償性較低，所以也會開放得標廠商在符合土地使用分級下發展附屬事業。

KPMG安侯企業管理公司協理林文棟表示，長照促參BOT案可採納2種商業模式：其一，由長照社團法人與政府簽訂BOT與地上權合約，而保險業可直接投資長照社團法人，並與其分潤。其次，保險業者合作設立專案公司作為窗口、與政府簽約，並委託長照社團法人代為經營，保險業者再按照出資比例拆帳。

財政部表示，基隆長照福利服務園區促參案已經列入108年6月14日民間參與公共建設招商大會案源，有興趣的投資人屆時可以與基隆市政府面對面交流，財政部也將在9月現場踏勘，探求市場建議，以利設定兼顧公共利益及投資吸引力的招商條件，促成案件成功。

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關鍵字：促參,長照,首件長照BOT,民間參與,保險業,基隆市,衛福部,財政部

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