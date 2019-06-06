康和證股東會通過配股0.3元　今年投資難度高拚金融科技服務轉型

▲逐筆交易將於明年上路，康和證券先前發表耗時3年自行研發的新證券電子交易系統。（圖／記者劉姵呈攝）

財經中心／綜合報導

康和證（6016）今（6）日召開股東會，通過以資本公積轉增資發行新股，每仟股配發30股的股票股利。康和證券集團董事長鄭大宇表示，將持續監督與定期檢討各項業務及各事業體的執行成果，積極尋求穩定收入、降低因風險投資對公司獲利的影響。

今年康和證券在金融科技獲得了重大突破與進展，配合逐筆交易制度，康和證券研發3年、領先業界推出的新證券電子交易系統已正式上線，以平均每筆交易下單（含風控）2毫秒的速度領先同業，成為國內首款由券商獨立開發完成的證券交易系統。

請繼續往下閱讀...

鄭大宇指出，中美貿易戰衝擊全球股市，導致今年投資操作的難度升高，面對此一艱鉅挑戰，康和除了強化風險控管，更將專注內稽內控及遵法，並積極朝金融科技服務轉型。

鄭大宇表示，康和持續開拓金融科技的藍海，已陸續有多項服務領先同業創新前行。尤其是配合明年即將上線的逐筆交易制度，康和率先成功研發新證券電子交易系統，並領先同業推出一鍵下單的「飆賺下單系統」，大幅縮減客戶下單交易的流程與時間。另在新金融商品部份，康和專注研發衍生性金融商品，包括自訂槓桿選擇權、槓桿存股，其概念皆創市場之先。

康和證券今天舉行股東會，通過去年度財報，主要是受去年受亞股劇烈波動影響，獲利未如預期，合併營收為13億9531萬元，合併稅前淨損2億6555萬元，稅後淨損2億7774萬元，每股稅後淨損0.45元，股東會通過以資本公積轉增資發行新股，每仟股配發30股的股票股利。