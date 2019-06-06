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「政黨不動產查詢系統」上線！　千筆土地建物移轉過程曝光

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▲▼ 黨產會資料庫上線。（圖／翻攝黨產資料庫網站）

▲ 黨產會資料庫上線。（圖／翻攝黨產資料庫網站）

記者楊亞璇／台北報導

為了民眾上網查詢、了解政黨不動產移轉始末，黨產會建置之「政黨不動產查詢系統」，簡稱「黨產資料庫」網站，已於6日正式上線，登載至少數千筆土地及建物之移轉過程，黨產會也就矚目案件及特殊移轉歷程撰寫「顯著個案」，以白話敘事結合史料及實景照片，讓民眾理解。

黨產會指出，黨產會自106年8月成立迄今，就《黨產條例》規範之10個政黨及其附隨組織名下「曾經持有」或「現在仍持有」之不動產進行調查，歷經通盤整理與系統性分析後，將相關資料彙整並建置成資料庫，內含83年政黨法人登記申報資料、105年政黨向黨產會申報資料，以及黨產會調查所得資料，登載至少數千筆土地及建物之移轉過程，且依調查進度將持續增補、擴充。

資料庫於首頁設有「黨產追追追」搜尋功能，除可直接查詢政黨及其附隨組織不動產相關資訊外，也與內政部國土測繪中心協作，運用google地圖等開放性數位資源，將上述不動產資料進行整合，以利民眾了解不動產所在地及實際街景等狀況。

此外，黨產會就矚目案件及特殊移轉歷程撰寫「顯著個案」，以白話敘事結合史料及實景照片，讓民眾理解黨產會如何透過地籍資料，進行調查及分析不動產之交易過程。

黨產會表示，黨產一直是社會大眾關注且亟待釐清的重要議題，黨產會期望藉由公開事實及真相，以保障每一位民眾對於公共事務知的權利，透過資料庫的整理及公布，也向臺灣社會傳遞一個清楚的訊息，「黨產清理」完全是奠基於紮實的事實查核工作之上。

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