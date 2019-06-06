又有電子大咖砸356億回台設廠！　將帶來1354個就業機會

▲台商回流再添大咖，投審會今天通過3家廠商回流，累計投資金額攀上3690億元大關。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

又有大咖台商回流！經濟部投資台灣事務所今（6）日通過先益電子、不具名電子廠與橡膠製品製造商等3件投資案，總計投資金額逾376億元，推升台商回流投資累計金額一舉衝上3690億元大關。

經濟部投資台灣事務所今天召開「歡迎台商回台投資行動方案」第20次聯審會議，會中核准3家台商回台投資案，其中某家電子廠為因應中美貿易戰衝擊，加上市場趨勢及客戶要求，規劃擴大在台產能，有意在南部加碼投資超過356億元擴建新廠、添購自動化機器設備、設置高階製程產線，並招募1354位本國專業人才，拓展在台灣的研發創新能量與產能，以滿足未來多變的市場需求。

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經濟部指出，先益電子具有優秀上下游垂直整合能力，在台灣中小尺寸LED背光模組廠商中居龍頭地位，近年來發展LED車燈模組產業，積極開發創新技術使經營多角化及國際化。此外，中美貿易戰持續延燒，為分散風險，決定投資超過7億元於台中工業區購置廠房新增產線，升級自動化設備，以提高台灣生產比重，確保長期競爭優勢，可新增180個本國就業機會。

另外，在全世界有逾10個生產工廠的台灣某橡膠製品製造商，這次也受到中美貿易戰嚴重衝擊，將回台投資超過12億元，預計在台灣設置全新研發中心，並且在既有廠區增設自動化產線，持續以台灣為全球營運軸心開發高附加價值產品，協力推動台灣橡膠產業新發展，可增加222個本國就業機會。

「歡迎台商回台投資行動方案」自今年1月1日實施迄今，已有69家廠商通過資格審查，累積投資總金額逾3690億元，帶來超過3萬3000個本國就業機會。投資台灣事務所將持續以專人專案實質服務，協助受影響台商將高附加價值產線移回台灣，加速引導產業群聚，創造更多高值就業新機會。