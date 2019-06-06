全台飆高溫熱到爆！　用電量首破3400萬瓩續創今年新高

▲全台天氣炎熱，今天尖峰用電量為3488.9萬瓩，創下今年用電新高紀錄。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

全台熱氣逼人，帶動用電量增加，台電今（6）日表示，今天最高用電量出現在下午2時03分達到3488.9萬瓩，繼昨日再創今年用電新高，也是今年首度突破3400萬瓩，而今天電力備轉容量為378.5萬瓩，備轉率10.85%，維持供電穩定的綠燈。

台電電力調度處中央調度監鄭有財指出，7、8月預估用電約落在3500至3700萬瓩之間，受到天氣及經濟因素考量，預期用電量會較去年成長，推估今年夏季尖峰用電量最高將攀到3776萬瓩。

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外界關注供電是否會吃緊，鄭有財表示，隨著歲修機組陸續歸隊，以及林口新3號機即將上線，預估到8月前可亮出代表供電充裕的綠燈，備轉容量率都能維持在10%以上。

根據台電統計，今年用電量前10大排名依序為6月6日3488.9萬瓩、6月5 日3391.6萬瓩、5月16日3330.7萬瓩、4月24日3326.3萬瓩、4月23日3318.1萬瓩、5月14日3314.4萬瓩、4月25日3313.4萬瓩、4月30日3309.9萬瓩、5月31日3297.1萬瓩以及6月3日3295.8萬瓩。