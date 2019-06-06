台塑四寶5月營收年衰退逾1成　台塑化穩住逆勢月增10%

▲台塑今天舉行業績發表會，公布5月份台塑四寶營收。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台塑四寶今（6）日公布5月份營收，受到中美貿易戰升溫，衝擊市場信心，以及歲修定檢等影響，台塑、南亞、台化5月營收皆比上月小幅衰退，只有台塑化月增10.9%，不過台塑四寶本月營收也都比上年同期衰退逾1成。

台塑四寶今年5月營收合計1291.87億元，年減14.6%。台塑5月合併營業額190億753萬元，比去年同期減衰退15%，也較4月小幅下滑1%，主要是PE薄膜料及EVA鞋材的傳統淡季，且AE配合客戶船期安排延後出貨，加上中美貿易談判惡化，市場轉趨保守觀望，台塑5月包括HDPE、EVA及AE銷量皆比4月減少1.2萬噸。

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南亞5月營收達247.88億元，年減17.5%，也比4月衰退1.1%，受到南亞麥寮EG二廠及美國德州EG廠皆安排檢修，加上美國德州EG廠部分3月訂單延至4月出口，墊高比較基期，5月銷售量相對減少，營收數字也跟著下滑。

台化在麥寮芳香烴三廠（ARO-3）事故影響下，以及ARO-1、SM-3等兩個廠全月定檢，加上寧波PTA廠也安排定檢，抑制5月營收表現，來到271.48億元，不僅比去年同期衰退16.8%，同時也比上月減少6.2%。

台塑化5月營收達582.43億元，較上月增加10.9%，但仍比去年同期減少12.1%，受惠煉油產品銷售量增加，與4月相比，5月原油平均煉製量為每日53.7萬桶，比4月增加8.1萬桶，合計5月煉油產品銷售量1713萬桶，較4月增售331.8萬桶。