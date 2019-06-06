外媒爆：鴻海下週將公布重大變革　新增「營運委員會」取代一人決策

▲路透引述知情人士報導，鴻海管理層預計將迎來大調整。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

鴻海科技集團董事長郭台銘近期積極參與國民黨內總統初選，並於上月出預告鴻海即將「交棒」。路透引述知情人士報導，鴻海管理層預計將迎來大調整，使更多資深高層參與日常營運。

郭台銘4月宣布接受國民黨主席吳敦義頒發的榮譽狀，正式宣布參加國民黨總統提名初選，並透露將退居二線讓年輕人發揮。據路透引述消息人士說法，鴻海將於11日法說會上公布一個新的「營運委員會（operations committee）」，將予以該集團子公司的高階管理人員更大的控制權。

請繼續往下閱讀...

據CNA報導，該消息人士稱，這將會是一個共同管理的模式，「好消息是，鴻海將不再是一個由一人領導的公司，且決策也不會像過去那樣武斷。」雖然新委員會的規模尚未確定，但一項內部提案是將包括多達10至11名鴻海高階管理人，而委員會將向鴻海新提出的董事會報告。消息人士透露，郭台銘不會是委員會的一員。

知情人士也稱，任何管理層改組都可能影響郭台銘原先擬定在美、中投資的各項計畫，包括投資100億美元在美國威州創造1.3萬個工作崗位，及在華南地區投資88億美元建立面板廠。

目前鴻海在威州已因工作創造數未達標，備受外界關注。路透先前報導透露，鴻海雖承諾將在美國創造更多工作機會，但已將155名員工從美國轉移至墨西哥。不過郭台銘隨後也在公開活動中回應：「不要聽信假議題。」

自郭台銘宣布參與國民黨總統提名黨內初選已來，鴻海股價已挫跌約24%，目前投資人皆急於了解郭台銘在世界最大代工廠鴻海接任人選的計畫。