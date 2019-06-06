日圓不到2個月匯差近萬元　哈日族必知兩招換匯省錢妙招！

▲日圓兌新台幣換匯價創逾2年半新高。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／綜合報導

中美貿易戰未解，美國聯準會（Fed）也暗示將降息，日圓作為避險貨幣，近一個半月一度大幅升值超過6%，更創下日圓兌新台幣換匯價逾2年半新高，只差短短1個月多，民眾換匯就少了近萬日圓。銀行建議，這時要去日本旅遊的民眾，最好把握兩招換匯最優惠。

台灣銀行今天(6日)日圓賣出價來到0.2933元，雖然比昨天盤中高價0.2952回貶，但跟4月17日低點0.2788元相較，同樣用5萬元新台幣去換日圓，只短短一個半月就少換到8866日圓。

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日圓飆高對於近期要去日本旅遊的民眾來說可是苦不堪言，銀行建議民眾，要特別留意換匯方式，目前常見的換匯管道，包含銀行臨櫃換匯、外幣ATM、線上結匯、從外幣帳戶提款等4種取得外幣現鈔的方式，如果近期有計畫去日本玩，比起去銀行臨櫃換現鈔，不如趁日圓相對較低價或銀行做換匯促銷時換一點，存在外幣帳戶，之後從銀行的外幣ATM領現鈔較划算。

像目前包括玉山銀行、中信銀行會不定期推出換匯快閃活動，民眾可以留意資訊，趁促銷時撿便宜，但參加活動前最好先去開該銀行的外幣帳戶，透過網路銀行就可以線上開立外幣帳戶，再從該銀行的外幣ATM提領現鈔。

▲外幣ATM可以提領日圓。（圖／玉山銀行提供）

Money101金融比較平台則認為，刷信用卡還是最划算的，因為外幣現鈔的匯率會比即期匯率來得差，這是因為銀行持有外幣現鈔有一定成本，而成本會反應在現鈔匯價上。因此，臨櫃換匯、外幣ATM以及線上結匯，都以現金賣出價結匯，即使是自外幣帳戶提領現鈔，也要支付匯差手續費來貼補即期外匯與現鈔的差額，多數銀行都有最少收取100元的規定。

刷信用卡結帳的匯率則比銀行的即期賣出價還要更優惠，Money101金融比較平台建議，海外消費商家若能接受信用卡，盡量選擇刷卡結帳。但要留意，各家國際發卡組織結匯系統不同，匯價也不盡相同，總體來說信用卡結算的匯率優於銀行即期賣出價，在日本刷卡消費，又以JCB結算的匯率最優。

刷卡也要特別留意，不是任何信用卡都好用，因為海外刷卡會產生1.5%海外交易手續費，因此選擇海外現金回饋超過1.5%的信用卡，不僅可以抵掉手續費，還有機會賺進現金回饋。

近期多家銀行都推出「旅遊神卡」，像台新銀行「FlyGo卡」就是今年最夯的旅遊神卡，不限國家只要海外消費就給予2.8%現金回饋；北富銀則針對哈日族，推出日本消費3%現金回饋的遊日神卡「J卡」，上海商銀的簡單卡也針對民眾到大陸、日本、韓國都給3%現金回饋。

▼ 北富銀旅日神卡「J卡」。（圖／記者戴瑞瑤攝）