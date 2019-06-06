「華為兩年內出貨沒問題」　封測業者憂：貿易戰再打下去兩敗俱傷　

▲精測總經理黃水可。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／桃園報導

中美貿易戰火四起，市場也紛紛傳出華為下修訂單，然而身為華為供應商之一的精測卻沒受影響，精測總經理黃水可表示，從訂單來看，華為需求有增加，但黃水可也憂心，貿易戰如果再打下去，會兩敗俱傷。

黃水可從技術面來看，認為先前中芯被禁，大陸廠商當時就有警覺心，預料華為早就提前備貨。此外，從製程來看，一個製程一定是一年半以前就開跑，對於華為已投片的7奈米，他認為，至少可以持續出貨到兩年。

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從政治因素來看，黃水可表示，根據白宮來的朋友說，半導體業界人士都想見川普談貿易戰的事，但人人都見不到，認為美國沒顧慮本地晶片業者，敢放手打擊華為，就是因為認定加州（矽谷、聖荷西等科技大廠聚集地）這次對美國總統大選影響不會太大。

黃水可認為，如果美國晶片廠不能出貨給華為，衝擊是馬上的，因此未來美國廠商要面對未來如果訂單少一半，要怎麼因應，是美國要思考的問題。

精測本身的設備主要來自德國、日本、台灣，來自美國很少，僅個位數占比，但未來如果美國商務部的華為禁令瞄準EDA（電子設計自動化），還是逃不掉，公司還是持小心態度。

此外，從華為角度來看，如果EDA被沒收了，晶片也沒辦法設計，且因為IP廠ARM和EDA是一個生態系，短時間要追上新思、益華、明導等廠，困難度很高。

黃水可表示，中美貿易戰再打下去會兩敗俱傷，台灣地處大陸鄰近地區，近來被美方視為是中美貿易的一顆棋子，也陷入地緣政治問題，希望一到兩年內解決。

▼精測股東會。（圖／業者提供）